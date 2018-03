Fidesz: azok támadják a rezsicsökkentést, akik emelték

2018. március 11. 12:16

A Fidesz alelnöke szerint azok támadják és próbálják hitelteleníteni a téli rezsicsökkentést, akik kormányon nemhogy nem csökkentették, hanem folyamatosan emelték a rezsit.

Németh Szilárd vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján kifejtette: a szocialisták 2002-es hatalomra kerülésük előtt azt ígérték, nem lesz gázáremelés, majd kormányon 15-ször emelték - háromszorosára növelve ezzel - a gáz árát. Ebben az időszakban az embereknek a keresetük jelentős részét kellett rezsiköltségekre fordítaniuk, emiatt pedig több mint 58 milliárd forint tartozást halmozott fel a lakosság - mondta a kormánypárti országgyűlési képviselő.



Hozzátette azt is, 2008 és 2010 között, annak ellenére, hogy a gáz világpiaci ára csökkent, a Gyurcsány-Bajnai-kormányok folyamatosan engedélyt adtak az akkor még külföldi energiaszolgáltatóknak a lakossági gázár emelésére. "Megengedték (...), hogy teljesen kizsebeljék a magyar lakosságot", és ha kormányra kerülnének, ugyanezt tennék - fogalmazott.



Németh Szilárd azt is mondta, hogy az ellenzék a rezsicsökkentés 2012-es elhatározása óta "fúrja-faragja" az intézkedést. Pedig 2010 óta sikerült elérni a gáz és a távhő árának 25 százalékos csökkenését, így Európa legdrágább gáz ára helyett a kontinens második legolcsóbb gázárát fizetik a magyarok - hangsúlyozta.



A most bejelentett téli rezsicsökkentéssel pedig a gáz- és a távhőszámlákon minden családnak jóváírnak 12 ezer forintot - emlékeztetett.



A Fidesz népszerűség-csökkenését jelző közvélemény-kutatásra Németh Szilárd kérdésre úgy reagált: nem foglalkozik népszerűségi mutatókkal. A választás tétjének azt nevezte, hogy Magyarország bevándorlóországgá válik-e vagy megmarad "magyar Magyarországnak".



Azzal kapcsolatban, hogy Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje vasárnap mutatja be árnyékkormányát, a politikus úgy fogalmazott: "várjuk meg április 8-át, hogy mit mondanak az emberek, aztán utána kell szerintem kormányt alakítani".

MTI