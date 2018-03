Mellár Tamás bevándorlópárti, vagy nem?

2018. március 11. 14:00

A legutóbbi Heti Válaszban jelent meg Stumpf András különös interjúja Mellár Tamással. Azért volt különös, mert a cikk végén nem tüntették fel, hogy fizetett politikai hirdetést olvastunk. A beszélgetés csúcspontján olyan, Bolgár György-díjas, vicceskedő alákérdezésnek örülhettünk, hogy kiket telepítene be Mellár Tamás Magyarországra, az interjúalany pedig azt válaszolta, hogy senkit, sőt keményebben ellenzi a bevándorlást, mint a Fidesz. Ez annyira fontos mondat volt a független gondolkodás látszatát is feladó szerző számára, hogy ezt emelte ki címként is. Mi viszont most megmutatjuk, mit mond Mellár Tamás a bevándorlásról, amikor nem hazudik – olvasható a PestiSrácok.hu-n.

Jöjjenek a bevándorlók!

A 300 milliós USA-ba évente 1 millió ember vándorol be és a gazdaság nélkülük nem is tudna magas fordulatszámon működni. Az 500 milliós Európa hisztériás rohamot kapott félmillió menekülttől. Európának is meg kellene tanulnia együtt élni a bevándorlással, ahogy Amerika megtanulta és hasznot húzott belőle – jelentette ki 2015 őszén a Népszavának. Azzal az aprósággal most ne is nagyon szaporítsuk a szót, hogy Mellár Tamás félmilliója valójában egymilliónál több, ismeretlenül, ellenőrizetlenül, adatfelvétel nélkül betóduló ki tudja kicsoda volt.

Azóta ugye kiderült, hogy számos olyan ember is bejutott Európába a migránshullámmal, aki nem sokkal azelőtt még levágott emberfejekkel pózolt Szíriában. Az amerikai bevándoroltatás célja viszont kiválogatott emberek szervezett és korlátozott létszámú beengedése. Ez három olyan dolog, ami a migránsok – Mellár által is támogatott – európai özönlésére nem jellemző.

A magyar családok helyett támogassuk a bevándorlókat!

Egy olyan országban, ahol 35 év alatt kis híján 1 millióval csökkent a népesség, lázasan kellene keresni a népesség pótlásának lehetséges forrásait, és nem elzárkózni előle – mondta ugyanabban a Népszava-interjúban, ami egybecseng azzal, amit még 2015 elején, a migrációs válság kezdetekor mondott a Hajdú Online-nak. Akkor kifejtette, hogy a bevándorlók révén „kölcsön kapott” fiatal munkaerő javítja az elöregedő nyugati államok demográfiai helyzetét. Feketeöves csúsztatással állunk itt szemben, hiszen Mellár is pontosan tudja, ez nem kölcsön kapott munkaerő, hanem véglegesen betelepülő és egyre nagyobb létszámú, s így egyre problémásabb, kultúraidegen elem.

Jöjjön a betelepítési kvóta!

Abban legalább következetes a Jobbikkal és a baloldallal is baráti viszonyt ápoló, „független” képviselőjelölt, hogy ha támogatja a tömeges bevándorlást, legalább támogatja azt is, hogy az Európai Unió saját hatáskörben ránk kényszerítse a befogadásukat. A 2016-os kvótanépszavazás előtt az igenekre buzdított a Magyar Narancsban megjelent cikkében, vagyis azt akarta, hogy Brüsszel kezdje meg a betelepítéseket:

A polgároknak egyértelműen ki kell nyilvánítaniuk a szándékukat – s ez a mi esetünkben az igen szavazat lehet.

Ezt mindet az a Mellár Tamás beszélte és írta össze, akinek most volt képe kijelenteni, hogy ő még a Fidesznél is jobban ellenzi a bevándorlást.

