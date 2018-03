Az LMP valódi, "zöld" rezsicsökkentést szorgalmaz

2018. március 11. 14:54

Valódi, tartós, "zöld" rezsicsökkentést valósítana meg az LMP; az ellenzéki párt a veszélyes és drága atomenergia helyett a megújuló energiát hasznosítaná, és energiatakarékos háztartások kialakítására törekedne.

Az LMP energiastratégiája a kevesebb fogyasztásra épít, a párt a megújuló Magyarországot tűzte célul - mondta Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt vasárnapi, a fukusimai atomkatasztrófa évfordulóján tartott budapesti sajtótájékoztatóján.



Arra is rámutatott: 2009 óta olcsóbb megújuló energiát hasznosítani, mint atomenergiát, előbbi előállítása ugyanis a technológia fejlődése miatt egyre kevesebbe kerül, míg utóbbit drágítják a szigorodó biztonsági előírások.



Bírálta az ország energiafüggőségét Oroszországgal szemben, szerinte Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnök csatlósává tette az országot. Az atomenergia környezetszennyező nemcsak a fűtőanyag kitermelése, hanem a kiégett elemek elhelyezése miatt is - mutatott rá.



Ungár Péter, a párt országos elnökségének tagja pártja "pozitív rezsiprogramját" ismertette, amely 20-30 százalékkal csökkentené a lakosság rezsikiadásait. Mint mondta, 2030-ra 50 százalékra növelnék a megújuló energiaforrások részarányát, a többi között lakossági napelemprogramot valósítanának meg.



Támogatnák takarékos otthonok kialakítását és szociális rezsiprogramot hajtanának végre, vagyis azokat segítenék, akik a jövedelmük igen nagy részét fordítják otthonuk fenntartására. Szorgalmaznák az úgynevezett okoshálózatok létrehozását is, amelyek a megújuló források egyenletes áramszolgáltatást biztosítanák.



Szerinte a jelenlegi kabinet csupán a kampányban alázza meg az embereket pár ezer forinttal.



Szél Bernadett kérdésre beszámolt arról: levélben fordult az MSZP és a Jobbik elnökéhez, amelyben azt szorgalmazta, hogy március 19-ig döntsenek arról, tárgyalnak-e egymással is a választási visszalépésekről. Megjegyezte: kormányváltás csak a legszélesebb körű együttműködéssel jöhet létre.



Nem folytathatók tovább a kétoldalú tárgyalások, amelyekben pártja az elmúlt két hétben részt vett, az LMP arra törekszik hogy egy asztalhoz ültesse azokat, akik nélkül nem váltható le a jelenlegi kabinet. Hozzátette: egyértelmű helyzetet kívánnak teremteni, az MSZP-nek és szövetségeseinek, valamint a Jobbiknak el kell döntenie, komolyan gondolja-e a kormányváltást.



Az LMP eddig nem kapott visszajelzést a megkeresettektől - mondta, megjegyezte ugyanakkor: tudomása szerint az MSZP és szövetségesi köre megosztott abban, hogyan viszonyuljanak a Jobbikhoz.



A társelnök ugyancsak reagált Juhász Péternek, az Együtt elnökének felhívására, aki tárgyalásokra szólította fel az ellenzékieket. Azt mondta: az LMP eddig is sokat tárgyalt. Az MSZP-t és szövetségesi körét, valamint a Jobbikot keresték meg, mivel ezen politikai erők együttműködése lehetőséget ad a kormányváltásra.



Arra a felvetésre, hogy Takács Lajos, az LMP jelöltje bírálta az együttműködésre törekvést, azt felelte: az országos politikai tanács állásfoglalása a tárgyalásokról magasabb rendű, mint bárki másé a pártban.

