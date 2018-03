Újabb késelés történt Bécsben

2018. március 11. 16:47

Az osztrák fővárosban súlyosan megsebesített egy támadó egy 32 éves algériai férfit – közölte vasárnap az osztrák rendőrség.

Az áldozatot válságos állapotban szállították kórházba a szombat délután Bécs Brigittenau kerületében elkövetett támadás után. Szemtanúk szerint az algériai férfi szóváltásba keveredett és dulakodni kezdett valakivel. Ellenfele először egy fémlánccal ütötte meg, majd kést rántott és több helyen is megszúrta, többek között a szívét is megsebesítette. Az incidens a Jagerstrasse metróállomás közelében történt, amelynek környékén az utóbbi időben megszaporodtak a kisebb drogeladási ügyletek – jegyezte meg az APA osztrák hírügynökség.

Az elkövető egyelőre ismeretlen, az osztrák rendőrség nagy erőkkel keresi – közölte az M1 tudósítója.

Szerda este egy afgán bevándorló késelt meg összesen négy embert – egy osztrák család három tagját és egy másik afgán férfit – Bécsben. A támadások egyik áldozata válságos állapotba került, de azóta már nincs életveszélyben. A támadás után nem sokkal elfogott gyanúsított ausztriai előéletéről Gerhard Pürstl bécsi rendőrfőkapitány csütörtökön elmondta, hogy a 23 éves afgán férfi 2015-ben folyamodott menedékjogért, de kivonta magát az eljárás alól és egy időre eltűnt. Később kábítószeres közegben tűnt fel.

Mint azt korábban megírtuk, a bevándorlás hatásairól már öt éve is filmet készített az osztrák közszolgálati tévé: Bécsben forgattak és a felvételeken többen is arról beszélnek, hogy a migránsok figyelmen kívül hagyják az osztrák kultúrát. Van, aki azt mondta, lassan már idegennek érzi magát az osztrák fővárosban: a filmben az a kerület is szerepel, amelyről néhány napja Lázár János szintén videót készített – a városrészben élő pap arról beszélt, hogy a környéken fele annyi katolikus él, mint 30 éve.

hirado.hu - MTI