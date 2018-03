A Jobbik segíti a levélszavazatok összegyűjtését

2018. március 11. 16:59

A Jobbik arra kéri külhoni támogatóit, hogy vegyék fel a párttal a kapcsolatot és bízzák aktivistáira levélszavazataik összegyűjtését - mondta Szávay István országgyűlési képviselő, a Jobbik nemzetpolitikai kabinetjének elnöke budapesti sajtótájékoztatóján vasárnap.

A Jobbik nem bízik a Fidesz elszakított területeken működő szövetségeseiben, és bár nem tud versenyezni a kormányoldal rendelkezésére álló erőforrásokkal és a Kubatov-listákkal, de segít azoknak, akik a Jobbikra szavaznak. A Jobbik arra kéri külhoni támogatóit, hogy levélszavazatukat ne bízzák se a postára, se az ottani Fidesszel szövetséges pártokra, de még a külképviseletekre se, hanem vegyék fel a kapcsolatot a Jobbikkal honlapján, facebook oldalán, illetve telefonon, és a párt majd gondoskodik voksaik elszállításáról - mondta az ellenzéki politikus.



Szávay István szerint a levélszavazás jelenlegi formájában nem jó, számos visszaélésre nyújt lehetőséget.



Előfordulhat, hogy két Nyugat-Európában élő magyar fiatal közül az erdélyi kényelmesen szavazhat levélben, míg a magyarországi lakóhellyel rendelkezőnek ehhez akár több száz kilométert is kell utaznia, hogy egy külképviseleten leadhassa voksát. A Jobbik 2022-re megteremti az elektronikus szavazás lehetőségét - mondta a párt szakpolitikusa.



További probléma, hogy a levélszavazás visszaélésre, csalásra ad lehetőséget, hiszen a regisztráció 10 évig érvényes, ha pedig a külhoni magyar él szavazati joggal, újabb tíz évre meghosszabbítja az érvényességet. Ám, ha időközben a jogosult meghal és erről senki nem értesíti a magyar államot, lehetővé válik a visszaélés. Csakúgy mint azzal, hogy a levélszavazáshoz szükséges csomagot nem csak a lakcímre lehet kérni, továbbá, hogy a regisztráció során nem lehet ellenőrizni a személyazonosságot - fejtette ki Szávay István.



Az ellenzéki politikus megjegyezte: a Fidesz gyűlölet-politikája a határon túl is mérgez. Az a párt, amelyik egykor szeretetről és összefogásról beszélt, ma már ugyanúgy szembefordítja egymással a magyarokat, mint Gyurcsány Ferenc. A Fidesz a kormányváltást akarók elleni hergeli a határon túliakat - mondta a Jobbik nemzetpolitikai kabinetjének elnöke.



Szávay István újságírói kérdésre válaszolva elmondta: tisztában vannak azzal, hogy egyesekben kérdéseket vethet fel a határon túliak kettős állampolgársága és szavazati joga, ám a Jobbik mindig is támogatta ezt és elítéli Gyurcsány Ferenc felelőtlen és gyalázatos politikáját, mellyel egymás ellen fordítja a magyarországi és a külhoni magyarságot. A Jobbik ugyanakkor határozottan fel fog lépni az állampolgársági biznisz ellen április 8-a után.

MTI