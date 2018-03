Morvai Krisztina figyelmeztetett

2018. március 11. 21:07

"Én egy jottányit nem változtam" - Elvekről és elvtelenségről beszélgettünk Morvai Krisztinával.

Ígérhetik az ellenzéki pártok, baloldali, liberális politikusok és a velük tartók, hogy megválasztásuk esetén is megtartanák a határzárat, nehogy egy percig is elhiggyük, hogy majd szembemenve európai pártcsaládjukkal, elkezdik verni az asztalt: "nem nem fogadunk be migránsokat" - mondta a PestiSrácok.hu-nak adott brüsszeli interjúban Morvai Krisztina. Az annak idején Jobbik által delegált európai parlamenti képviselő szerint csak otthonról, Magyarországról tűnik úgy, hogy a probléma meg van oldva. Brüsszelből nézve egészen más a kép, hiszen minden nap, szinte minden vita, program a migrációról és a kötelező betelepítésről szól.

Morvai Krisztina arról is beszélt: a Soros-terv létezik, csak sokkal összetettebb, mint ami egy rövid kormányzati üzenetbe belefér. A Soros-terv, mint mondta, gyakorlatilag az az értékrend, ami megkövetelt az Európai Unióban, de számunkra elfogadhatatlan: a nyílt társadalom eszméje, a nemzetek, értékek összemosása és az egyediségek, különbözőségek eltörlése, az európai tagállamok egyfajta homogén Európai Egyesült Államokba gyúrásának kísérlete. Soros György pedig rendszeresen jár Brüsszelben, államfőnek kijáró tisztelettel fogadják, tárgyalnak vele, de azt senki sem tudja, miről, mert az Európai Parlamentben a képviselők elé még soha nem állt ki.

A jogász, európai politikussal az itthoni politikai helyzetről, választásokról, az alakuló ellenzéki szövetségről és a köztörvényes bűncselekményekkel gyanúsított Czeglédy Csaba képviselő-jelöltségéről is beszélgettünk. A képviselőnő kegyetlenül őszinte kritikával illette mindazokat, akik valaha nemzetinek vallották magukat, ma pedig képesek lepaktálni azokkal, akik legszentebb nemzeti eseményünkön, az 56-os forradalom 50. évfordulóján gumibotozták, gumilövedékkel lőtték, könnygázzal árasztották el őket.



"Nehéz helyzetben vagyok, amikor erről kérdeznek, mert hiszen én a Jobbik listájáról kerültem ide az Európai Parlamentbe. De enyhítő körülményként kérem figyelembe venni, hogy én jottányit nem változtam, én ugyanazokat az értékeket képviselem, mint amiért ideküldtek" - mondta.



Morvai Krisztina úgy fogalmazott: Soha semmilyen körülmények között olyan emberek hatalomra kerülését nem segíthetjük, akik kellő gerinccel, értékrendjükhöz való kitartással és erkölcsiséggel nem rendelkeznek, hanem csak a hatalmat akarják megszerezni. És semmiképpen nem szavazhatunk olyanokra, akik bármilyen formában lepaktálnak a nemzet ellenségeivel.

