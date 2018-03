Elítélik a cseh köztévé elleni politikai támadásokat

2018. március 12. 17:23

A cseh kulturális és közélet több mint félezer személyisége írta alá hétfő reggelig azt a felhívást, amely védelmébe veszi a közszolgálati Cseh Televíziót, és elítéli a közmédium függetlensége elleni politikai támadásokat.

A felhívás az újraválasztott Milos Zeman államfő csütörtöki beiktatásakor elhangzott beszédére reagál. Zeman ebben élesen bírálta a köztelevíziót, s azt állította, hogy a liberális jobboldal szolgálatában áll, amit elfogadhatatlannak minősített. A cseh sajtó gyűlöletbeszédnek minősítette a régi-új elnök által elmondottakat.



Az Öt mondat a Cseh Televízió védelmében nevet viselő felhívást Jan Sverák neves cseh filmrendező szombat este, a cseh filmakadémia díjainak élő tévéadásban közvetített átadása előtt olvasta fel. A művészek arra hívják fel a cseh kulturális és társadalmi élet képviselőit, hogy álljanak ki a legerősebb közmédium függetlensége mellett, és védjék meg a televíziót a függetlenségét veszélyeztető támadásoktól.



"A független média a demokrácia pillére, ezért a Cseh Televízió elleni támadás egyben a csehországi demokrácia elleni támadás is" - áll a felhívás szövegében.



A díjátadón több művész is nyíltan bírálta Milos Zemant, és felszólította a közvéleményt, hogy vonja meg támogatását az államfőtől. "A Cseh Televízió nem a politikusoké és az oligarcháké, hanem a miénk, polgároké" - jelentette ki például Olga Sommerová elismert dokumentumfilmes rendező.



Jirí Ovcácek elnöki szóvivő a díjátadón történteket kommentálva azt írta: újra megszólaltak egy politikai csata vesztesei, akik nem bírják elviselni választási vereségüket. Ironikusan megjegyezte: "politikai meggyőződésükért és éberségükért valóban megérdemlik a Cseh Oroszlánt (a filmakadémia díjainak neve)".



A közszolgálati média nincs veszélyben, a kormány nem tervezi a jelenlegi közmédiarendszer semmiféle átalakítását - nyilatkozott vasárnap Andrej Babis ügyvezető miniszterelnök. Babis arra az újságírói kérdésre válaszolt, mit szól az államfő már korábban is hangoztatott javaslatához, hogy az előfizetési díjakból fenntartott közmédiát állami médiává kellene alakítani. Csehországban nem ez az első nyilvános vita a közmédia, elsősorban a Cseh Televízió státuszáról.



Csehországban közszolgálati jogi státusza a Cseh Televíziónak, a Cseh Rádiónak és a CTK hírügynökségnek van.



A minden háztartásra kötelező havi előfizetési díj a televízió esetében 90 korona (1044 forint), a rádiónál 45 korona (522 forint).



A cseh hírügynökség a kilencvenes évek közepe óta, amikor a CTK vezetése éppen a hírügynökség szerepének eltérő értelmezése miatt összeveszett a Václav Klaus vezette akkori jobboldali kormánnyal, gazdaságilag önálló, és kizárólag a tevékenységéből szerzett jövedelemből tartja fenn magát, állami támogatást nem kap.



Hasonló viták következtében kezdettől feszült a viszony a televízió és a rádió, illetve Milos Zeman között. A második elnöki mandátumát kezdő Zeman néhány éve szándékosan nem vesz tudomást a köztelevízió és a közrádió újságíróiról, s csak néhány kiválasztott kereskedelmi médiumnak nyilatkozik.

MTI