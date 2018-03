Malmström: az EU nem hagyja magát megfélemlíteni

2018. március 12. 17:30

Az Európai Unió nem ijedt meg a protekcionista fenyegetésektől, és szükség esetén meg fogja magát védeni - jelentette ki hétfőn Cecilia Malmström uniós kereskedelmi biztos a Donald Trump amerikai elnök által kilátásba helyezett importvámokra utalva.

"Az utóbbi időben láthattuk, hogyan használják fegyverként a protekcionizmust a fenyegetésünkre és megfélemlítésünkre. De nem félünk, meg fogjuk védeni magunkat a zaklatóktól" - szögezte le Malmström egy brüsszeli konferencián.



Hangsúlyozta: a mindenki számára előnyös nyitott kereskedelem védelmében számít azokra az országokra, amelyekkel az EU szabadkereskedelmi egyezményt kötött vagy legalábbis folyamatban vannak a tárgyalások, például Japánra, Kanadára és Mexikóra.



A svéd uniós biztos hozzátette, egyesek "a kereskedelmet hibáztatják a globalizáció bizonyos fájdalmaiért, bűnbakként mutogatnak rá, illetve azt gondolják, hogy lehetséges falak és határok mögött élni".



Malmström korábban azon véleményének adott hangot, hogy az EU-t ki kellene vonni az importált acélra és alumíniumra kivetett, 25, illetve 10 százalékos amerikai védővámok hatálya alól. Trump a tervezett intézkedés bejelentésekor közölte: nyitott rá, hogy Kanada és Mexikó mellett más, olyan országoknak is egyedi vámmentességet adjanak, amelyek kereskedelmi téren is "korrektek" az Egyesült Államokkal szemben.



Az Európai Bizottság arról számolt be, hogy a Kereskedelmi Világszervezethez fognak fordulni, s importvámokat vetnek ki bizonyos amerikai árukra, amennyiben nem terjesztik ki az EU-ra a vámmentességet.



A brüsszeli testület összeállított egy listát, amelynek kiszivárgott változata alapján szükség esetén mintegy 2,8 milliárd eurónyi amerikai termékre vetnének ki 25 százalékos importvámot. Hivatalosan annyit közöltek, hogy ezen egyebek mellett a mogyoróvaj, az áfonya és a narancslé is szerepel. Sajtójelentések szerint azonban a listán megtalálhatók bizonyos mezőgazdasági termékek, számos vas- és acéláru, ruhák, ágyneműk, dohánytermékek, motorkerékpárok, jachtok, valamint a bourbon whiskey is.



Az amerikai elnök szombaton ígéretet tett rá, hogy meg fogja válaszolni az esetleges európai ellenintézkedéseket, és védővámot vet ki az európai gépkocsikra is.



Sokan aggasztónak tartják, hogy Trump nemzetbiztonsági kockázatokkal indokolta intézkedéseit. Szakértők szerint valójában erre azért volt szükség, mert ez egy jogi kiskaput nyit meg a WTO szabályrendszerében, amelynek alapján egyébként nem lehetne hasonló védővámokat bevezetni.



Az Európai Unió évente körülbelül 6 milliárd euró értékben exportál acélt és alumíniumot az Egyesült Államokba.

MTI