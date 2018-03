17 miniszterhelyettes lemondását fogadta el Morawiecki

2018. március 12. 17:40

Tizenhét miniszterhelyettes lemondását fogadta el hétfőn, illetve az előző napokban Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, aki a lépést azzal a szándékkal indokolta, hogy a közigazgatás "politikai rétegét" karcsúsítsák, és javítsák a kormányzás hatékonyságát.

A leváltott miniszterhelyettesek - a poszton maradó kollégáikkal együtt - azután nyújtották be az ilyenkor szokásos lemondást, amikor tavaly decemberben Morawiecki a Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette kormány átalakítása keretében a miniszterelnöki posztra lépett. A lengyel jogrend szerint a kormányfő három hónapon belül dönt a lemondások elfogadásáról, ez a határidő most telt le.



"Úgy folytatjuk tovább reformjainkat, hogy a kormány kevésbé politikus, és kissé inkább hivatalnoki legyen" - mondta el hétfői sajtóértekezletén Morawiecki, hozzáfűzve: a menesztések fő célja a strukturális változások megvalósítása.



Elmondta továbbá: a változások előkészítésekor összehasonlító elemzéseket készíttetett, ezek alapján a többi uniós tagállamban bevált gyakorlatból merített tapasztalatot.



Morawiecki kilátásba helyezte: a következő két héten belül újabb miniszterhelyettesek lemondását fogadja majd el, így a távozók összesen mintegy huszan lesznek. Korábbi bejelentések szerint a lengyel kormányfő végeredményben negyedével faragná le a meglévő miniszterhelyettesek létszámát, majd jelentősen korlátozná a minisztériumok politikai kabinetjeinek létszámát is.



A kormányfő bejelentette továbbá, hogy olyan törvényjavaslatot nyújt be, amelynek alapján az államtitkár-helyetteseket nem politikai szempontok alapján neveznék ki, hanem független állami tisztségviselőkként foglalkoztatnák.



A sajtóértekezlet után Morawiecki szóvivője újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a leváltott tisztségviselők közül egyesek más posztokon teljesítik az eddig rájuk bízott feladatokat.



Megerősítette emellett azt, hogy a kormányfő januártól kezdve leállította a minisztereknek és helyetteseiknek járó jutalmak kifizetését.

MTI