LMP: Fidesz-nem a kilakoltatás megakadályozására

2018. március 12. 17:53

Az LMP szerint a Fidesz nemet mondott több tízezer magyar család utcára tételének megakadályozására azzal, hogy nem biztosítja a határozatképességet az erről szóló rendkívüli parlamenti ülésen.

Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján emlékeztetett: pártja az ügynökakták, valamint a kommunizmus bűneinek feltárása érdekében is kezdeményezte a március 21-ei ülésnapot, ezért a kormánypártok a távolmaradásukkal azt is kinyilvánítják: semmi problémájuk azzal, hogy a kommunizmus bűnei és hazugságai a demokrácia hazugságai és bűnei is.



Az LMP szerint azonban a rendszerváltás valódi lezárásához szembe kell nézni az állampárti múlttal, ezért kormányon első intézkedéseik között lesz az aktanyilvánosság biztosítása.



Kanász-Nagy Máté egy azzal kapcsolatos kérdésre, hogy a Jobbik hétfőn egy nyilatkozatban elzárkózott attól, hogy a három nagy ellenzéki szereplő közösen tárgyalja meg az esetleges visszalépéseket a választáson, azt mondta: megvárják a pártjuk által erre kijelölt március 19-ei határidőt, a Jobbik politikusai ugyanis az elmúlt hetekben számos, egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tettek erről.



Kijelentette: aki nemet mond az együttműködésre, az a kormányváltásra mond nemet.

MTI