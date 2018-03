Gyurcsány: Orbán hagyja el a belpolitikai célú sorosozást

2018. március 12. 17:53

A Demokratikus Koalíció elnöke arra szólította fel el Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a szlovákiai újságíró-gyilkosság ügyében "a részvét hangján" szólaljon meg, és hagyja el a belpolitikai célú sorosozást.

Gyurcsány Ferenc hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: aki ilyenkor nem mutat részvétet, az nemcsak politikusként, de emberként is megbukik.



A politikus arra reagált, hogy Orbán Viktor korábban azt mondta a szlovák belpolitikai válságról, hogy Soros György és hálózata minden alkalmat megragad, hogy megbuktassa azokat a kormányokat, amelyek ellenállnak a bevándorlásnak.



Gyurcsány Ferenc azt mondta, a miniszterelnök szerint ha az ellenzék győz, akkor a menekültek elvehetik a nők 40 év munkaviszony után járó nyugdíját. Ez szemenszedett hazugság, a kormányfő azt akarja, hogy féljünk - értékelt a DK elnöke, aki szerint inkább attól kell félni, hogy Magyarország Szlovákia és Oroszország sorsára jut. Az egyik országban a hivatalban lévő kormány részvétlen marad egy kettős gyilkosság apropóján, Oroszországban pedig a Kreml "jóváhagyásával és minden bizonnyal megrendelésére" egy orosz állampolgár megölésére adtak ki parancsot - fogalmazott.



"Az orbáni diktatúra" pedig a korábbinál "embertelenebb és esztelenebb útra fog térni", ha újra kormányra kerül - jelentette ki.



Gyurcsány Ferenc más témában feltett kérdésekre válaszolva elmondta, az LMP még mindig nem válaszolt a választókerületi koordinációról szóló megkeresésükre. Az LMP-nek nem más pártokra kell hivatkoznia és nem teheti attól függővé a demokratikus ellenzéki pártok együttműködését, hogy ezen pártok megegyeznek-e a Jobbikkal - szögezte le.



Megkérdezték arról is, hogy egy a Ripostban közölt cikk tanúsága szerint gyerekek ragasztják ki a DK plakátjait. Azt felelte, hogy nem látta az ezt bizonyító fotókat, de szeretné azt hinni, hogy a gyerekek segítséget nyújtottak a DK-t támogató szüleiknek.



Arra a kiegészítő kérdésre, hogy a gyerekek - elmondásuk szerint - pénzt kapnak a plakátolásért, azt felelte, hogy "ha ez így van, akkor valaki alaposan félreérti, hogy mi a helyes és mi a helytelen". Azt is hangsúlyozta, hogy a DK nem fizet plakátragasztásért vagy kampányolásért.

Később a DK közleményben tudatta: a 3 fiatal közül kettő felnőtt korú, a harmadik pedig, aki a két plakátoló mellett áll a fotón, DK-párttag szüleinek segített a kampányban. "A plakátot ragasztó két fiatal önkéntesünk azt is elmondta, hogy (.) vasárnapi napon, nem iskolaidőben plakátoltak, természetesen önkéntesen, ingyen, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül" - írták.



Egy újabb felvetésre azt mondta, az OLAF-hoz fordulnak, hogy kiderüljön, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes svédországi vadászatának van-e korrupciós vonzata.



A DK évek óta nincs kapcsolatban egykori politikusával, a pártból évekkel ezelőtt kilépett Kőrös Gusztávval - jelentette ki. A kérdést amiatt kapta, mert a zsarolás miatt előzetes letartóztatásban lévő férfi összegyűjtötte az induláshoz szükséges 500 aláírást, ezért mentelmi jogot kapott.

MTI