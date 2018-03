Bizalmatlansági indítvány a szlovák kormány ellen

2018. március 12. 21:13

Beterjesztették a pozsonyi parlament ellenzéki pártjai hétfőn azt a Robert Ficóval és kormányával szembeni bizalmatlansági indítványt, amelyet még a múlt héten jelentett be a törvényhozás két ellenzéki pártja, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS), illetve az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) nevet viselő csoportosulás - jelentette be az SaS alelnöke, Lucia Duris Nicholsonová a párt hétfői sajtótájékoztatóján.

A bizalmatlansági indítványt rendkívüli ülésen fogja tárgyalni a parlament, ennek időpontja még nem ismert, azt a a házelnöknek a beadvány beterjesztésétől számított egy héten belül kell kitűznie.



A beterjesztést Igor Matovic, az OLaNO vezetője még a múlt héten azzal indokolta, hogy a kormányfő, aki szavai szerint "eladta lelkiismeretét a maffiának", nem hajlandó felelősséget vállalni azért, hogy "Szlovákia visszatérőben van a 90-es évekbe". Az indítványra akkor a szlovák kormányfő azt mondta: az ellenzéki pártok azzal beismerték, mi a céljuk, ami nem kevesebb, mint hogy államcsínyt hajtsanak végre, nem pedig az, hogy az újságíró és barátnőjének meggyilkolását kivizsgálják.



Az SaS politikusai hétfői sajtótájékoztatójukon közölték azt is, hogy visszavonják minden, a mostani ülésszakra vonatkozó korábbi beterjesztésüket, és egyelőre nem vesznek részt a törvényhozás munkájában, mivel - mint közölték - "a parlament legfőbb feladatának most az előrehozott választások lehetővé tételét tekintik". Az SaS ezen lépésével összefüggésben a kormánykoalíció képviselőit is hasonló obstrukcióra szólította fel, arra kérve őket, hogy csak a választási időszak lerövidítését - de facto az előrehozott választásokat - lehetővé tévő törvényről szavazzanak.



Az SaS frakciójának 19, az OLaNO frakciójának pedig 16 képviselője van a 150 fős pozsonyi parlamentben, a kormánykoalíció 78 képviselői mandátumot tudhat a magáénak. Az SaS és az OLaNO mostani indítványa számíthat majd a pozsonyi törvényhozás másik két ellenzéki pártja közül az egyiknek, a leginkább populistának jellemzett, 8 képviselővel rendelkező Család vagyunk (Sme rodina) mozgalomnak a voksaira, amely már egyértelműen jelezte, hogy kormányváltást akar.



A bizalmatlansági indítvány a gyakorlatban csak akkor szerezhet elegendő voksot, ha a hármas kormánykoalíció valamelyik tagja kilépne.

MTI