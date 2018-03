Buszokkal toboroz a Jobbik

2018. március 13. 10:54

Erős kettős mérce jellemzi a Jobbikot, amely több ízben is felemelte szavát az ellen, hogy a Fidesz úgymond szervezetten szállítja a résztvevőket az e heti békemenetre. A párt saját hírportálja, az Alfahír is cinikus hangvételben számolt be arról, hogy a fideszes önkormányzatok miként segítenek a szervezésben.

A Jobbik politikusai szintén előszeretettel vádolják a kormánypártokat azzal, hogy buszokkal szállítják híveiket a párt különböző rendezvényeire, miközben Vona Gábor pártja sem tesz másként a március 15-i rendezvényük előtt. Kistarcsán Dőringer Károly, a Jobbik helyi választókerületi kampányfőnöke az alapszervezet közösségi oldalán ajánlja fel, hogy bárkit szívesen elvisznek a párt budapesti eseményére.

„Március 15-én szervezett formában szeretnénk a budapesti rendezvényen megjelenni. Aki szeretne a választókerületünkből (Pest megye 06) csatlakozni hozzánk és egy közös, buszos, beszélgetős, ismerkedős programon részt venni, kérem, jelezzen bátran, és megkeresem” – olvasható a felhívás a Facebookon. A március 8-án kitett bejegyzésre egyébként egyetlen hozzászólás vagy azt támogató lájk sem érkezett 4 nap alatt.

De nem csak a helyi választókerületi kampányfőnökök aktivizálták magukat, hogy minél több embert verbuváljanak össze a Jobbik ünnepi rendezvényére. Maga Szabó Gábor pártigazgató is toborozza a híveket. Egy lapunk által megismert SMS szerint minden tagtársat várnak 15-én, buszokat is indítanak, elég, ha az érdeklődő jelentkezik a helyi jelöltnél és kampányfőnöknél.

Úgy tűnik tehát, hogy a Jobbik nem bízza a véletlenre, hogy szavazói, párttagjai elmennek-e az ünnepi nagygyűlésre, és mesterségesen próbálják duzzasztani a jelenlévők létszámát. Mindez persze nem csoda, emlékezetes, hogy a Jobbik legutóbbi megmozdulásán az Együtt, a Momentum, valamint az LMP szimpatizánsaival együtt sem voltak többen másfél-kétezer főnél.

A Jobbik egyébként március 15-én délután 3 órakor a Batthyány-örökmécsesnél tartja ünnepi megemlékezését. A rendezvényen beszédet mond Vona Gábor pártelnök, Volner János frakcióvezető, Z. Kárpát Dániel alelnök és Jakab Péter pártszóvivő.

