Újra megkezdi működését az Uber Barcelonában

2018. március 13. 12:19

Az Uber négy év szünet után keddtől ismét megkezdi működését Barcelonában - közölte a társaság.

Az alternatív, közösségi személyszállítási szolgáltatást nyújtó vállalat módosított működési feltételekkel tér vissza a katalán fővárosba, ahogy azt tette két éve Madridban is, miután 2014. végén bíróság tiltotta be korábbi tevékenységét a dél-európai országban.



A változás lényege, hogy míg a bíróság által kifogásolt UberPop nevű szolgáltatással amatőr sofőrök fuvarozták az utasokat, addig most, az úgynevezett UberX szolgáltatásban speciális személyszállítási engedéllyel rendelkező vezetők.



A VTC-engedély az előre megrendelhető, úgynevezett sofőrrel ellátott személyszállító járművek (Uber, Cabify) közlekedésének

alapfeltétele Spanyolországban, a jelenlegi jogszabályok szerint 30 taxis-engedélyre juthat 1 VTC-engedély.



Barcelonában az Uber 120 autóval kezdi meg működését. Szolgáltatásuk 78 ország 600 városában elérhető.



A hasonló elveken működő Cabify már évek óta jelen van Barcelonában és környékén, ahol az eddigi adatok szerint több mint 10 ezer taxisra 920 VTC-autós jut.



A barcelonai taxisok korábban arra figyelmeztettek: ismét tüntetni fognak, hogy megvédjék az ágazati érdekeket.



Az Uber és a Cabify elleni tüntetések az egész tavalyi évben gyakoriak voltak több spanyol városban is.



A szakszervezetek ugyanis kifogásolják, hogy országos szinten a törvényi előírást jóval meghaladja a kiadott VTC-engedélyek száma, továbbá nehezményezik azt is, hogy a spanyol legfelsőbb bíróság újabb 10 ezer ilyen engedély kiadásáról szóló ítéletet hozott néhány hónapja.



Az érdekképviseletek szerint mindez hátrányosan érinti a taxisokat, mert nem egyenlő feltételek mellett dolgoznak.



Az Uber és a Cabify viszont úgy gondolja, az utasoknak joguk van ahhoz, hogy választhassanak a különböző közlekedési formák közül.

MTI