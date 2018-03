Az LMP is aláírhatná a Juhász Péter elleni petíciót

2018. március 13. 12:52

A Mindennapok Női Szemmel Egyesület arra kéri Szél Bernadettet, az LMP miniszterelnök-jelöltjét, hogy ő is írja alá azt a petíciót, amelyet a szervezet azért indított, hogy Juhász Péter, az Együtt elnöke távozzon a közéletből.

Király Nóra, az egyesület alapítója, Újbuda fideszes alpolgármestere kedden az LMP budapesti székháza előtt tartott sajtótájékoztatóján elmondta: már közel ötezren írták alá az egyesület által egy hete indított online petíciót. Ezt azért kezdeményezték, mert felháborítónak tartják, hogy Juhász Péter, aki a sajtóhírek szerint bántalmazta volt élettársát, gyermekei édesanyját, induljon az április 8-i országgyűlési választáson - tette hozzá.



Közölte: Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s országgyűlési képviselő és Dunai Mónika, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportjának tagja is aláírta már a petíciót, most pedig Szél Bernadettet, az LMP miniszterelnök-jelöltjét és minden LMP-s képviselőjelöltet arra kérnek, hogy támogassák a kezdeményezést.



A sajtótájékoztató végén Király Nóra az aláírásgyűjtő íveket átadta Apostol Klaudiának, az LMP képviselőjelöltjének, az LMP ifjúsági szervezete társelnökének, aki azt mondta: akkor tudná aláírni a petíciót, ha a kormányoldal támogatná a bántalmazott nőkről szóló isztambuli egyezmény ratifikálását az Országgyűlésben.



Az LMP politikusa megerősítette: pártja az erőszak minden formáját elítéli, ugyanakkor "médiahacknek", kommunikációs eszköznek és kicsit képmutatónak is tartják, hogy a kezdeményezés egy embert emel ki, mert - mondta - ezzel nem lehet a rendszer problémáira reflektálni. Hangsúlyozta: az isztambuli egyezmény pont az áldozatok támogatásáról szól.



Király Nóra erre úgy válaszolt, nagyon reméli, hogy az Országgyűlés nem fogja ratifikálni az egyezményt, szerinte az "több sebből vérzik", több ponton ellentétes a magyar alkotmánnyal, például azért mert "genderideológia" szerepel benne és teljesen "összekeveri a nemeket".

MTI