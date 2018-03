Bővült az EU adóparadicsomokról szóló feketelistája

2018. március 13. 14:55

Újabb három állammal bővült az Európai Unió adóparadicsomokról összeállított feketelistája, amelyről ezzel párhuzamosan három másik ország lekerült - közölte kedden az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanács sajtószolgálata.

Az uniós pénzügyminiszterek döntése értelmében Bahrein, a Marshall-szigetek és Saint Lucia lekerült a listáról, miután ezen országok új kötelezettségvállalásokat jelentettek be, az Amerikai Virgin-szigetek, a Bahama-szigetek, illetve Saint Kitts és Nevis pedig felkerült rá.



A tárcavezetők december elején fogadták el a listát, amelyre az adóelkerülés ellen nem eléggé hatékonyan fellépő államok kerültek fel, miután az EU tájékoztatása szerint közel egy év párbeszéd után sem voltak hajlandóak megfelelő együttműködésre.



Az eredetileg tizenhét államot tartalmazó feketelistáról január végén máris eltávolították Barbadost, Dél-Koreát, az Egyesült Arab Emírségeket, Grenadát, Makaót, Mongóliát, Panamát és Tunéziát.



A törölt országok átkerülnek az úgynevezett szürkelistára, amelyen nagyjából ötven olyan állam szerepel, amely ígéretet tett rá, hogy összhangba hozza szabályait az uniós normákkal.



A feketelistán marad Amerikai Szamoa, az Amerikai Virgin-szigetek, a Bahamák, Guam, Namíbia, Palau, Saint Kitts és Nevis, Szamoa, valamint Trinidad és Tobago.



"Örülök, hogy az aggályaink eloszlatása érdekében több ország is kötelezettséget vállalt adópolitikája megreformálására" - mondta Vladiszlav Goranov, az EU soros elnökségét betöltő Bulgária pénzügyminisztere.



"Hasonló cselekvésre szólítjuk fel a többi országot is, a kötelezettségvállalást tevő államokat pedig arra, hogy mielőbb hajtsák végre azokat" - tette hozzá.



Pierre Moscovici uniós pénzügyi biztos decemberben leszögezte: a lista elfogadását szankcióknak kell követniük, ez azonban egyelőre még várat magára.



A tanácsot többen is bírálták amiatt, hogy annyira felvizezte az Európai Bizottság által javasolt kritériumrendszert, hogy az EU egyetlen országa sem kerülhetett fel a listára.

MTI