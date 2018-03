A prefektus kifogásolta a magyar nemzeti színeket

2018. március 13. 17:43

Magyar nemzeti színekkel díszíttette ki kedden a székelyföldi Sepsiszentgyörgy önkormányzata a várost a nemzeti ünnepre készülve. A prefektus felszólította az önkormányzatot, hogy szerdáig állítson román zászlókat a magyarok mellé.

Sepsiszentgyörgy önkormányzata közleményben tudatta: a március 15-i ünnepségre készülve a városközpontot magyar nemzeti színű szalagokkal, a Főteret magyar nemzeti zászlóval, illetve néhány utcát kokárdával díszített fel.



Az önkormányzat a "félreértések tisztázása céljából" azt is leszögezte, hogy a belvárosban található kovácsoltvas lámpaoszlopokra függőlegesen elhelyezett magyar szimbólum "nem zászló, nem lobogó, hanem magyar nemzeti színű szalag". A belvárosi lámpaoszlopok mindegyikére az önkormányzat több méter hosszú és csaknem egy méter széles piros-fehér-zöld szalagot függesztett. A városházi közlemény Szekeres Attila sepsiszentgyörgyi heraldikust idézte, aki elmagyarázta, hogy a felfüggesztett piros-fehér-zöld szalagok sem zászlónak, sem lobogónak nem minősíthetők.



A prefektusi hivatal honlapján közzétett keddi közleményben a prefektus a Románia jelképeinek használatára vonatkozó 1994/75-ös törvény előírásaira figyelmeztette a sepsiszentgyörgyi városvezetést. Amint a törvényből idézte: "más országok zászlaját Romániában csak Románia zászlajával együtt lehet kitűzni hivatalos épületekre és közterületekre, és csakis hivatalos látogatások és nemzetközi rendezvények alkalmával".



A prefektus közölte: felszólította az önkormányzatot, hogy szerdáig tűzze ki Románia zászlaját is a villanyoszlopokra a törvénynek megfelelően, mert különben ki fogja róni a törvényben megállapított bírságot.



A prefektus kifogására adott válaszközleményében a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal közölte: a kitűzött szalagok, kokárdák egyike sem Magyarország hivatalos zászlója, "ugyanis a magyar nemzeti zászló nem azonos Magyarország zászlójával".



A közlemény Antal Árpád András polgármestert is idézte. "Százhetven éve ünnepeljük március 15-ikét Erdélyben, Székelyföldön. 1989 óta minden évben kihelyezzük a nemzeti szimbólumokat. Úgy tűnik, hogy idén, a centenárium évében egyesek még ezt a jogunkat is elvitatnák" - fogalmazott Antal Árpád András.



A polgármesteri hivatal ugyanakkor arról is tájékoztatott, hogy az idei március 15-i rendezvény vendége és díszszónoka Lázár János, Magyarország Miniszterelnökségét vezető minisztere lesz. Az ő fogadására kizárólag a hivatalos látogatásának napján, vagyis március 15-én fogják kitűzni Románia zászlaja mellé Magyarország zászlaját.

MTI