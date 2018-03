Trump Pompeóról: mindig azonos hullámhosszon van vele

2018. március 13. 17:55

Donald Trump amerikai elnök újságírók előtt dicsérte Mike Pompeót, az új külügyminiszter-jelöltet, energikusnak nevezte őt, és hozzátette, hogy mindig "azonos hullámhosszon" vannak.

Trump a Fehér Ház előtt nyilatkozott kedden Mike Pompeo eddigi CIA-igazgatóról. "Most már jó ideje dolgozom vele. Fantasztikusan energikus, fantasztikus intellektusa van, mindig ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. Nagyon jó a viszonyunk, és erre van szükségem egy külügyminiszter esetében" - fogalmazott az elnök.



Hozzátette: a legfontosabb külpolitikai kérdésekben már nem egyeztetett négyszemközt a távozó külügyminiszterrel, Rex Tillersonnal. Trump ilyen fontos kérdésnek nevezte meg az iráni atomalkut, s kifejtette, hogy mind ő, mind Pompeo úgy gondolják, hogy az Iránnal kötött többhatalmi atomalku fenyegetést jelent az amerikai nemzetbiztonságra.



Mindazonáltal az elnök a jókívánságait fejezte ki Tillersonnak. "Azt hiszem, Rex most sokkal boldogabb" - tette hozzá. "Most már tényleg nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy olyan kabinet álljon fel, amilyet akarok" - tette hozzá.



Közben kiderült, hogy Rex Tillersonnak nem állt szándékában távozni a külügyminisztérium éléről, egyáltalán nem számított az eltávolítására, s csupán Donald Trump kedd reggeli Twitter-bejegyzéséből értesült erről.



A The Wall Street Journal külügyi forrásokból származó értesülései szerint a miniszter nem azért rövidítette meg afrikai körútját, mert rosszul érezte magát, hanem mert pénteken a Fehér Házból felhívták telefonon és hazarendelték őt.



Donald Trump elnök a hétvégén egyeztetett Mike Pompeóval, és elemzők azt valószínűsítik, hogy akkor ajánlotta fel neki a külügyi tárca vezetését.



"A miniszternek teljes mértékben szándékában állt posztján maradni, tekintettel a fontos nemzetbiztonsági kérdésekben tapasztalható, kézzelfogható előrehaladásra" - fogalmazott újságíróknak Steve Goldstein, közpolitikáért felelős külügyi államtitkár. Goldstein azt is elmondta, hogy Tillerson kedden nem beszélt az elnökkel és nem tudja, mi szolgáltatott okot az elbocsátására.



Mike Pompeo, a külügyminiszteri poszt várományosa közleményben köszönte meg Donald Trumpnak a lehetőséget, mind a CIA vezetéséért, mind a külügyminiszteri jelölésért. Pompeo azt hangsúlyozta: Donald Trump "vezetői képessége Amerikát biztonságosabbá tette".



Bob Corker, a szenátus külügyi bizottságának republikánus vezetője szintén nyilatkozott újságíróknak. Bejelentette, hogy Mike Pompeo szenátusi meghallgatására április elején kerül sor, s nem lát akadályt miniszteri jelöltségének. jóváhagyásához.

MTI