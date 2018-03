Az Öt Csillag Mozgalom nem lép ki az EU-ból

2018. március 13. 21:11

Ha az Öt Csillag Mozgalom kormányra kerül, elsőként Brüsszelben akarja érvényesíteni az olasz érdekeket - mondta Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) a parlamenti választásokon legtöbb szavazatot szerzett olasz párt miniszterelnök-jelöltje a külföldi újságíróknak Rómában kedden.

Luigi di Maio kijelentette: az M5S nem akarja, hogy Olaszország kilépjen az EU-ból, a NATO-ból vagy a nyugati államok közösségéből. Az M5S felelősségteljes erő, amely stabilitást kíván adni Olaszországnak, ezt üzenjük a külföldnek - hangoztatta az M5S miniszterelnök-jelöltje a külföldi újságíróknak tartott sajtótájékoztatón.



"Semmi közünk egyes európai szélsőséges erőkhöz, az M5S az európai kormányokkal akar egyeztetni és nem keresi a Brüsszellel való összecsapást. Ezzel egy időben azonban Olaszország gazdasági és más érdekeit kívánjuk képviselni az EU-ban" - mondta Luigi Di Maio. Hozzátette, ha az M5S kormányra kerül, első útja Brüsszelbe vezet "bizonyos paraméterek" felülvizsgálására.



Arra a felvetésre, hogy néhány évvel ezelőtt az M5S még erőteljesen EU-ellenes volt, Luigi Di Maio úgy reagált, azóta változott az európai politikai helyzet és az EU-ban jelenleg nagyobb a mozgástér az esetleges változtatásokra.



Luigi Di Maio kijelentette, semmilyen más kormányt nem tud elképzelni Olaszországban, mint amilyet az olasz népakarat megszavazott a március 4-i parlamenti választásokon, amelyeken a legtöbb szavazatot az M5S kapta több mint 32 százalékkal.



Az M5S miniszterelnök-jelöltje kizárta egy szakértői kormány vagy újabb választások lehetőségét. Megjegyezte, ha újabb választások lennének Olaszországban, az M5S még tovább növelné támogatottságát. Emlékeztetett, a civil mozgalomból lett pártot tévesen már a 2013-as választásokon is "szalmalánghoz" hasonlították.



Most mintegy tizenegy millió olasz voksolt az M5S-re, amely nem baloldali és nem jobboldali, hanem minden ideológia felett álló erő, amely új politikai megoldást javasol a kormányzásra is: közös országvezetési programot az ezt támogatni kész pártokkal - hangsúlyozta Luigi Di Maio, aki ezzel a balközépnek és a jobbközépnek is felajánlotta a közös kormányalakítás lehetőségét.



Ami az M5S egyik választási ígéretét, az állampolgári jogon járó alapjövedelmet illeti, Luigi Di Maio elmondta, ez nem azt jelenti, hogy "annak adnak, aki nem csinál semmit". Elmagyarázta, hogy az M5S a szociális segélyrendszer reformját tervezi Olaszországban.

MTI