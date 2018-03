Kompromisszum a koalíciós válságra Izraelben

2018. március 13. 21:56

A koalíció pártjai kompromisszumos megoldást találtak az ultraortodoxok katonai szolgálat alóli felmentését biztosító törvény ügyében, ezzel megoldódott a koalíciós válság, és elhárult az előrehozott választások veszélye Izraelben - jelentette a tízes kereskedelmi tévécsatorna esti hírdója kedden.

A kabinetben részt vevő kisebb pártok a hírmagyarázók szerint Benjámin Netanjahu miniszterelnök háta mögött egyeztek meg, mert - a kormányfővel ellentétben - nem állt érdekükben a jobboldali ultraortdox kormány felbomlása másfél évvel mandátumának lejárta előtt.



A válságot kirobbantó Egyesült Tórapárt meghátrált az ultraortodoxook katonai felmentését biztosító törvénykezés követelésében. Beleegyeztek, hogy csak első olvasatban szavazzanak a kneszetben indítványukról, és ennek fejében is készek voltak megígérni támogatásukat a 2019-es költségvetés megszavazásához még a kneszet téli ülésszakán, vagyis a közeli napokban.



Eredetileg ragaszkodtak hozzá, hogy három olvasatban voksoljanak, és véglegesen fogadják el javaslatukat a törvényhozásban, de erről lemondtak, és ezzel valójában elhalasztották a döntést az ügyben.



A legnehezebben a vallásellenes, és a katonai szolgálat általános kiterjesztését követelő Avigdor Liberman adta be a derekát. Őt végül az győzte meg a kormányzás folytatásáról, hogy az utóbbi napokban megjelent közvélemény-kutatások pártja meggyengülését mutatták. Ezért nem állt érdekében a közeli, Netanjahu által már júniusra szorgalmazott választás.



Az utóbbi két hétben minden nap, sőt olykor naponta többször is változott a politikai helyzet Jeruzsálemben. A média szinte óránként számolt be vagy arról, hogy várhatóan a kabinet felbomlásával végződik a koalíciós válság, és már júniusban előrehozott választásokat tartanak, vagy arról, hogy van remény a megállapodásra és elhárult a kormány feloszlatásának veszélye.



A helyi szakértők szerint Netanjahu júniusra előrehozott voksolást szeretett volna, hogy a korrupciós ügyek ellenére megerősödve, a parlamenti választásokat egyfajta bizalmi népszavazássá változtatva nézzen szembe a várható vádemeléssel.



Kampányához jelentős előnyt jelentett volna az ország kikiáltása hetvenedik évfordulójának ünnepségsorozata áprilisban, majd az amerikai nagykövetség májusi Jeruzsálembe költöztetése, mert a sikereket személyes érdemeiként tudta volna bemutatni.



A koalíció kisebb pártjai azonban útját állták elképzeléseinek, mert számukra igen előnyös a jelenlegi kormány egy a vádak miatt meggyengült, és ezért pártérdekeik számára zsarolhatóbb kormányfővel. Ezért inkább maguk között oldották meg a 2015 óta regnáló kormány eddigi legsúlyosabb válságát.

MTI