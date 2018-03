Kósa Lajost egy csaló hamisítványával támadják

2018. március 13. 22:37

Az origo.hu hírportál szerint Kósa Lajost egy közismert csaló, Szabó Gáborné hamisítványával támadja a Magyar Nemzet, és a rendőrség csalás gyanúja miatt nyomoz az ügyben.

A honlap úgy tudja, a nő legalább harminc ahhoz hasonló iratot készített, mint amilyet most a Magyar Nemzet bemutatott; a nőt korábban pedig csalás miatt büntették és most is csalás gyanúja miatt nyomoz az ügyben a rendőrség.



Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) megerősítette az Origónak, hogy "az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda csalás gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen". Az ORFK hozzátette, hogy a rendőrség a nyomozás érdekeire tekintettel nem ad bővebb tájékoztatást.



Kósa Lajos korábban klasszikus szélhámosságnak nevezte a sajtóban felmerült vagyonkezelési ügy történetét.



A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter kedden egy más témában tartott sajtótájékoztatón kérdésekre válaszolva elmondta, 2012-ben egy csengeri háztartásbeli nő kereste meg egy ügyvéddel, hogy Németországból az édesapja halála után "nagyon nagy összegű" örökséget kap majd, és ezt egy sor hivatalosnak látszó papírral igazolták. Javaslata alapján a nő a segítségét kérte a pénz állampapírba történő befektetéséhez, illetve kelet-magyarországi munkahelyteremtő beruházások finanszírozására. Ezt elvállalta, és ezzel kapcsolatban keletkezett a Magyar Nemzetben megjelent dokumentum - tette hozzá.



Kósa Lajos kijelentette: soha nem kezelt számlát, "egy fillért nem fogadott el" a nőtől és soha nem vett semmit a nevében.



Az üggyel kapcsolatban Szakács László MSZP-s országgyűlési képviselő kérdésre válaszolva elmondta, jegybank elnökének és a kormányfőnek is tudnia kellett arról az egész világon "szemet szúró" összegről, amely felett sajtóhírek szerint Kósa Lajos rendelkezhetett, Orbán Viktornak pedig március 15-i beszédében szólnia is kell erről.



A Jobbik arra kérte Kósa Lajost, hogy tisztázza a sajtóban felmerült vagyonkezelési ügyet. Z. Kárpát Dániel országgyűlési képviselő szerint el kell számolnia arról, milyen ügyletről van szó és kié az 1340 milliárd forintnak megfelelő pénz.



Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője újságíróknak azt mondta, a párt parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi. Közölte továbbá: Kósa Lajos ügye az elmúlt harminc év történetében az egyik leggyanúsabb eset, ami a sajtóban napvilágot látott.

MTI