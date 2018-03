BL - kiverte a Sevilla a Manchester Unitedet

2018. március 13. 23:01

A Sevilla jutott be a nyolc közé a labdarúgó Bajnokok Ligájában, mivel a hazai 0–0 után az idegenbeli visszavágón 2–1-ra legyőzte a Manchester Unitedet.

A keddi mérkőzésen a Sevilla idegenben vívta ki a nyolc közé kerülést a Manchester United ellen. A spanyolországi gól nélküli döntetlent követően a francia Wissam Ben Yedder negyedórával a lefújás előtt, mindössze két perccel azután, hogy beállt, betalált, majd újabb négy percre rá második gólját is megszerezte. A francia csatár szezonbéli hetedik BL-meccsén hetedszer és nyolcadszor talált be.



A hátralévő kevés időben az angolok erejéből már csak a szépítésre futotta. Lukaku – klubcsapatait és a válogatottat is beleszámítva – pályafutása kétszázadik gólját szerezte.



Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó:

Manchester United (angol) – Sevilla (spanyol) 1–2 (0–0)

gól: Lukaku (84.), illetve Ben Yedder (74., 79.)

Továbbjutott: a Sevilla, 2–1-es összesítéssel

Az AS Roma bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, miután kedd este az olaszországi visszavágón 1–0-ás győzelmet aratott a Sahtar Donyeck felett. Mivel az első mérkőzésen az ukránok 2–1-es győzelmet arattak, az olasz csapat 2–2–es összesítéssel, idegenben szerzett gólall ment tovább.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:

AS Roma (olasz)-Sahtar Donyeck (ukrán) 1–0 (0–0)

gól: Dzeko (52.)

Továbbjutott: az AS Roma 2–2-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal







