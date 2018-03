A szerbek annyira bíznak Putyinban, mint az oroszok

2018. március 14. 09:57

A világ vezető politikusai közül a szerbek leginkább Vlagyimir Putyin orosz elnökben bíznak - derült ki egy szerdán közzétett felmérés értékeléséből, amely azt is megállapította, hogy a szerbek ugyanolyan mértékben támogatják Putyint, mint maguk az oroszok.

A Politika című belgrádi napilapban ismertetett felmérést a Faktor Plus közvélemény-kutató készítette március 9-13. között Szerbiában, a március 18-i orosz elnökválasztással összefüggésben.



A felmérésben összesen hét államfő szerepelt. A válaszadók 58 százaléka Vlagyimir Putyint nevezte meg olyan politikusként, akiben bízni tud. Az orosz elnök mögött Angela Merkel német kancellár végzett 42 százalékos támogatottsággal, míg a "bronzérmes" a kínai elnök, Hszi Csin-ping lett 34 százalékos bizalmi indexszel.



Donald Trump amerikai elnökben a válaszadóknak csupán a 22 százaléka bízik, míg Theresa May brit miniszterelnöknek és Emmanuel Macron francia elnöknek egyaránt 16 százalékos bizalmat szavaztak a válaszadók. A felmérésben szereplő politikusok közül a szerbek a legkevésbé Recep Tayyip Erdogan török elnökben tudnának megbízni, őt csupán a megkérdezettek 7 százaléka támogatta.



A bizalommegosztás nem véletlen. Oroszországot és Szerbiát hagyományosan jó történelmi, vallási és kulturális kapcsolatok fűzik össze, és orosz politikusok is rendszeresen látogatnak az országba. Angela Merkel pedig a szerb közvélemény szerint az ország egyik legnagyobb támogatójának számít az európai integráció terén.

MTI