Mladá Fronta: Bugár lehetne Szlovákia új kormányfője

2018. március 14. 11:28

A szlovákiai kormányválságot eddig Bugár Béla, a Most-Híd elnöke kezelte a legjobban, ezért kiutat jelenthetne a válságból, ha ő lenne Szlovákia új kormányfője - állította a Mladá Fronta Dnes című cseh liberális napilap szerdai kiadásában.

A kormánykoalíciós Most-Híd párt elnöke "a mai helyzetben nemcsak kiutat jelentene a válságból, esélyt Szlovákia megújulása számára, hanem biztosíték lenne arra is, hogy többek között (Ján) Kuciak meggyilkolását is kivizsgálják" - írja Lubos Palata, a közép-európai témákkal rendszeresen foglalkozó szerző.



Úgy véli: Bugár Béla az az ember, "aki az ellenzéki tüntetéseken is képes felállni a színpadra és úgy megnyugtatni a szlovákokat, hogy többségük elhagyja az utcát és hazamegy".



Lubos Palata szerint ugyanis nem Robert Fico, hanem Bugár Béla volt az, "aki eddig jól megbirkózott a válsággal".



"A kérdés csak az, képes lenne-e már Szlovákia elviselni, hogy egy magyar álljon az élén?" - teszi hozzá a szerző.

