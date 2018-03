Március 15. - Megkezdte munkáját az operatív törzs

2018. március 14. 11:51

Az előkészítési, szervezési munkálatokkal megkezdte működését a nemzeti ünnep rendezvényeinek biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs, a biztosítási tervet elfogadták - közölte Kara Ákos, a törzs vezetője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

A központi rendezvényeket szervező Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) államtitkára azt mondta: mindenkit várnak a március 15-ei rendezvényekre, hogy "együtt, méltó módon és békésen tudjunk (...) ünnepelni, emlékezni 1848 hőseire".



"Ma is meg kell küzdeni a magyar szabadságért és függetlenségért" - hangsúlyozta, hozzátéve: "március 15-éhez közeledve arra emlékezünk, hogy mindig voltak olyan magyarok, akiknek az ország szabadsága és függetlensége mindennél többet ért".



Kara Ákos elmondta, az egész Kárpát-medencében és országszerte sok helyen készülnek arra, hogy 1848-49 hőseire emlékezzenek.



A központi programok közül kiemelte: az ünnepi rendezvények reggel 9 órakor a Parlament előtti Kossuth Lajos téren kezdődnek az ünnepélyes zászlófelvonással, amelyen részt vesz Áder János köztársasági elnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke is. A díszünnepség, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet, szintén az Országház előtt lesz 14 órától.



Emellett a budai Várban egész nap színes rendezvényekkel, programokkal várják az ünneplőket, a családokat - fűzte hozzá az NFM államtitkára.



Az operatív törzs - amelynek munkájában a Terrorelhárítási Központ, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, a Budapesti Közlekedési Központ képviselői vesznek részt - csütörtökön is azon dolgozik, hogy valamennyi rendezvényen rendben, biztonságban ünnepelhessenek az emberek - mondta Kara Ákos.



Lakatos Tibor, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közrendvédelmi főosztályának vezetője azt mondta: országszerte több mint félezer ünnepi rendezvény biztosításában vesznek részt a rendőrök. Ezek között vannak állami, önkormányzati, s a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények is.



A rendőrség feladata elsősorban a közlekedés rendjének biztosítása, továbbá az esetleges problémák megoldása - közölte a főosztályvezető, hozzátéve: a rendőrségnek nincs információja arról, hogy bárki megzavarná bármely rendezvény rendjét, biztonságát, de ha szükséges, akkor a rendőrség a kellő erőkkel azonnal intézkedik.



Lakatos Tibor kiemelte: a rendőrség felkészült az ünnepi rendezvények biztosítására. Az idei nemzeti ünnepen "békés, nyugodt és méltóságteljes" megemlékezésre készülnek - fűzte hozzá.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendőrség honlapján külön link alatt lehet tájékozódni a nemzeti ünnepel kapcsolatos információkról, forgalomkorlátozásokról.



Bonta Imre, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési főosztályának vezetője azt mondta: a nemzeti ünnepen kellemes idő várható, a hosszú hétvége többi napján viszont meglehetősen változékony, sőt "extrém" időjárásra, lehűlésre, havazásra, ónos esőre is számítani kell. Azt kérte: mindenki kövesse figyelemmel a meteorológiai szolgálat riasztásait, figyelmeztetéseit.



Kifejtette, csütörtök reggel felhős lesz az ég, az ország északi és középső területein kisebb eső, zápor is várható. Délután sem kizárt csapadék, de hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Napközben plusz 10-15 fokig melegszik fel a levegő. A fővárosban is lehet reggel, kora délelőtt kisebb eső, a déli óráktól viszont néhány órás napsütés várható, 10 Celsius-fok körüli maximumokkal.



Pénteken már országszerte esőre kell számítani, de ekkor még viszonylag enyhe lesz az idő.



Szombaton ismét sokfelé lesz csapadék, s észak felől sarkvidéki hideg áramlik a térségébe. Az esőt többfelé havas eső, havazás váltja fel, és ónos esőre is készülni kell. Emellett viharossá fokozódik a szél, a Dunántúlon akár hófúvás is lehet.



Vasárnap folytatódik a hideg levegő beáramlása. A nappali maximumértékek is mínusz 3, mínusz 2 fok körül alakulnak majd - mondta a meteorológus.

MTI