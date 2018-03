Egy tagországnak sem kell lemondania önazonosságáról

2018. március 14. 15:36

Európa sokszínű értékközösség, amelyben a közös európai értékek nem jelenthetik, hogy egy uniós tagországnak le kellene mondania önazonosságáról és szabadságáról, a szabad döntéshozatal jogáról - jelentette ki António Costa portugál miniszterelnök szerdán Strasbourgban, az Európai Unió jövőjéről folytatott plenáris európai parlamenti vitában.

Beszédében a portugál kormányfő hangsúlyozta, Európa jövője nem egysíkú gondolkodást jelent, nem a sokféleség és a sokféle látásmód és nézőpont megszűnését. Európa a közös játékszabályokban, az együttélés szabályaiban való megegyezést jelenti. Ezt biztosítja mindenkinek, hogy a közös szabályok mentén saját útján haladhasson olyan módon, hogy az a többi tagországnak is hasznára váljon.



Az uniós szabályok célja a kompromisszumok elérése különböző politikai utakon való megközelítések és a választópolgárok döntésének tiszteletben tartása mellett - vélekedett Costa.



Mint mondta, a kérdés az, hogy az európai politikusok folytatni szeretnék-e azt a politikát, hogy sokat ígérnek, és keveset teljesítenek, vagy képesek arra, hogy eleget tegyenek a polgárok előtt tett vállalásaiknak. Elég bátrak-e valódi döntéseket hozni, és felruházzák -e az Európai Uniót olyan eszközökkel, amelyekkel hatékonyan lesz képes kezelni az előtte álló kihívásokat.



A 2021 és 2027 közötti hétéves időszakra vonatkozó uniós keretköltségvetéssel kapcsolatban a portugál vendégszónok kijelentette: "nem hozhatunk létre több Európát úgy, hogy kevesebbet adunk Európának". Nem lehet felruházni Európát és tagállamait több felelősséggel úgy, hogy ne emelkednének az uniós hozzájárulások megvalósítandó törekvéseikhez - vélekedett.



Aláhúzta: a versenyképesség és a kohézió között nem kell választani. A gazdaságot versenyképesebbé kell tenni, a kohéziót pedig javítani kell, ehhez azonban növelni kell az összes tagállam anyagi hozzájárulását az uniós törekvésekhez. Csak így lehet eleget tenni a vállalásoknak, nagyobb garanciát biztosítani a terrorizmussal és a külső fenyegetésekkel szemben. Csak így lehet fenntartani a közös agrárpolitika vagy a kohéziós politika eredményeit - mondta.



Az uniós tagállamok közötti egyenlőség elfogadása alapvető feltétele az unió egységének és eredményességének - húzta alá a portugál miniszterelnök.



Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke a vitát követő sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva kijelentette: az uniós tagállamoknak mielőbb európai szintű megoldást kell találni a biztonság és a migráció jelentette problémákra. Ellenkező esetben a megoldandó feladatok sora egyre növekszik, amely a populista pártok malmára hajtja a vizet, és nehéz lesz megvédeni az európai vívmányokat.



Véleménye szerint Európa nagy késéssel kezdett neki a migráció problémáinak kezeléséhez. Mint mondta, a munka elkezdődött, most azonban nem szabad megállítani bizonyos kulcsfontosságú egyezmények reformját néhány tagország egoizmusa miatt.



Azt hangoztatta, hogy bizonyos országokkal szolidáris volt az Európai Unió, amikor azok kiléptek a kommunista diktatúra szorításából, segítségükre volt felzárkózásukban. Most a migráció miatt Olaszország, Portugália, Görögország, Franciaország, Spanyolország és Németország küzdenek problémákkal. Megsegítésük jelentené a közös európai szolidaritás megvalósulását - húzta alá. Cselekedni kell, mert az elkövetkezendő választások alakalmával kizárólag populista pártok kerülnek hatalomra, ha az uniós intézmények részéről nincs egységes válasz a jelentkező kihívásokra.



"E kérdésben nagyon következetesnek kell lenni, mert nincs vesztegetni való időnk" - húzta alá az uniós parlament elnöke.

MTI