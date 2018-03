Donald Tusk gratulált Angela Merkelnek

2018. március 14. 15:38

Az Európai Tanács elnöke Angela Merkel negyedik kancellári kinevezéséhez gratuláló levelében örömét fejezte ki az új német kormány egyértelmű európai elkötelezettsége felett.

Tusk, aki hivatalos látogatáson a finn fővárosban, Helsinkiben tartózkodik, a levélben leszögezte: bízik abban, hogy a pozíciójában megerősített kancellár továbbra is építő módon járul hozzá az Európai Unió előtt álló jelentős kihívások megoldásáért folytatott közös európai vitákhoz.



Szerdán a miniszterek szövetségi parlamenti (Bundestag-) eskütételével véget ért a második világháború utáni német történelem leghosszabb kormányalakítási folyamata, és megalakult Angela Merkel Kereszténydemokrata Unióból (CDU), Keresztényszociális Unióból (CSU) és a Német Szociáldemokrata Pártból (SPD) álló negyedik kormánya. A CDU-t 2000 óta vezető Angela Merkel 2005 óta tölti be a kancellári tisztséget. A CDU/CSU pártszövetség az első és a harmadik ciklusában is az SPD-vel kormányzott, a 2009-2013-as ciklusban pedig a liberális Szabad Demokrata Párttal (FDP).

MTI