Karácsony: ügyvezetőként működjön a kormány!

2018. március 14. 15:45

Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint a kormány erkölcsileg megbukott, tagjainak nincs helye a közéletben. Karácsony Gergely szerdán felszólította a kabinetet, hogy ettől a naptól kezdve ügyvezető kormányként működjön, ne hozzon döntéseket a magyar adófizetők pénzéről.

A Párbeszéd társelnöke szerdai budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette azt is, kezdeményezik az Országgyűlés költségvetési bizottságának összehívását, mert "padlássöprés van", a tervezett költségvetési hiány negyven százalékát az év első két hónapjában elköltötte a kormány.



Karácsony Gergely közölte azt is, a kormány körüli "zavaros ügyek" tisztázása érdekében felkérte Kaltenbach Jenő volt ombudsmant, hogy vállalja el a következő parlament által létrehozott antikorrupciós ügyészség vezetését.



Jelezte, azt kérte a jogászprofesszortól, azonnal kezdje meg a felkészülést, hogy április 9-től a kormányt jogállami eszközökkel tudják elszámoltatni és bírósági úton tudják visszaperelni a közpénzből létrejött magánvagyonokat.



Karácsony Gergely arra is felszólította Orbán Viktort, hogy Kósa Lajost ne csak a kormányból távolítsa el, hanem vonják vissza országgyűlési képviselő-jelöltségét. Nem lehet még jelölt sem olyan ember, akinek milliárdok forognak a kezei között és annak eredetéről egyetlen értelmes szót sem tud mondani, aki "egy gátlástalan hazudozó" - hangoztatta.



Szerinte Kósa Lajosról "az ország egyik fele azt gondolja, hogy egy idióta, a másik azt, hogy gazember". Ma világossá lett mindenkinek, hogy mindkettő egyszerre; a keddi 1300 milliárd forintos letét után, most egy 800 millió forintos ajándékozási szerződés vált nyilvánossá - mondta.



Az ellenzéki politikus szerint amit ma Magyarországon kormánynak hívnak, az valójában bűnszervezet és annak élén Orbán Viktor áll. A bűnszervezetben részt vesznek a miniszterelnök családtagjai és legszorosabb bizalmasai - tette hozzá.



Felidézte az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Elios-jelentését, Matolcsy Györgynek, a Magyar Nemzeti Bank elnökének villaügyét, a Lázár János miniszter földjei között található kastélyt, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes svédországi vadászatát.



Hozzátette: a kormány tagjainak nem csupán a közéletben nincs helye, hanem ha a független hatóságok is megállapítják, akkor szabad lábon sincs helyük.



Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője is úgy látta, az elmúlt hetek eseményei bizonyították, Magyarországnak "nemzetellenes bűnszervezet" a kormánya. Ennek a kormánynak mennie kell! - hangoztatta.



Kérdésre válaszolva Karácsony Gergely Kósa Lajos ügyéről azt mondta, ismerve a miniszter családjának gazdagodását, senki nem hiszi el azt, amit Kósa Lajos magyarázatként elmondott. Elmondta, a nagyon jóindulatú olvasat ebben az ügyben, hogy Kósa Lajos "politikai értelemben vett idióta". Ennyi pénzt csak Bill Gates-től lehet örökölni - hangoztatta, megjegyezve: nem hiszi el, hogy Kósa Lajos annyira ostoba, hogy nem fogta fel, mit ír alá.



Azt elismerte, hogy a nyilvánosságra került dokumentumok önmagukban semmit nem bizonyítanak. Hozzátette ugyanakkor: arra készülnek, hogy majd az antikorrupciós ügyészség vizsgálja ki ezeket az ügyeket április 9. után.



Szerinte Kósa Lajos nem fogja szabad lábon tölteni az élete hátralévő részét.



Volt kérdés arról, hogy a 444.hu információi szerint szóltak az MSZP vezetéséből az egyik vidéki szervezetnek, hogy ne várjanak, az LMP-vel nem lesz összefogás. Karácsony Gergely azt mondta, ez ebben a formában biztos nem igaz, "mi nagyon hiszünk a tárgyalásokban", vannak is tárgyalások.



Azt mondta, furcsának találják, hogy az LMP azt javasolja, a Jobbik döntéséhez kössék a megállapodást. Az MSZP-Párbeszéd szerint minél hamarabb meg kell állapodni, és lehetnek olyan választókerületek, ahol az LMP javára visszalépnek - tette hozzá.



Karácsony Gergely közölte, a Jobbikkal is szívesen leülnek tárgyalni, csakhogy a Jobbik nem kíván egyeztetni.



Egy másik kérdésre, miszerint a 444 egy másik információja szerint a hódmezővásárhelyi választás estéjén a Fidesz felsővezetői sms-ben üzenték meg az MSZP-nek: eszükbe se jusson együttműködni a Jobbikkal, Tóth Bertalan azt mondta, ő nem kapott ilyen sms-t. Sms-ben üzengetni nem politikai kategória - közölte.



Volt kérdés arról, mennyi pénz jutott Czeglédy Csabától az MSZP-hez, mert Budai Gyula (Fidesz) a Figyelőnek adott interjúban azt mondta, bizonyítékai vannak arra, hogy Kunhalmi Ágnes, az MSZP fővárosi elnöke 2014-ben találkozott a most előzetes letartóztatásban lévő ügyvéddel, aki pénzt adott át neki az országos kampányra. Tóth Bertalan szerint Czeglédy Csaba semmilyen módon nem adott az MSZP-nek pénzt. Kósa Lajost kellene megkérdezni arról, hogy az 1300 milliárd forintból mennyi pénzt vitt be a Fidesz pártkasszájába - tette hozzá.



Tóth Bertalan beszámolt arról is, hogy várhatóan jövő hét szerdán lesz az Országgyűlés rendkívüli ülése, amelyen a többi között az igazságos rezsicsökkentés és a 13. havi nyugdíj bevezetése lesz napirenden. A Fidesz már bejelentette, hogy nem vesz részt az ülésen - közölte.

MTI