Moszkva durva provokációnak minősítette May beszédét

2018. március 14. 20:53

Precedens nélküli, a normális nemzetközi párbeszéd alapjait aláásó durva provokációnak minősítette az orosz külügyminisztérium szerdán Theresa May brit miniszterelnöknek a Szkripal-ügy kapcsán Oroszország "megbüntetéséről" elmondott beszédét, egyúttal közölte, hogy a brit lépésekre adandó válasz nem várat sokat magára.

May egyebek között 23 orosz diplomata kiutasítását, a magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezés felfüggesztését, valamint az oroszországi labdarúgó-világbajnokságnak a brit királyi család és a kormány tagjai általi bojkottálását jelentette be amiatt, hogy Nagy-Britanniában megmérgezték Szergej Szkripal volt kettős ügynököt és lányát, ami mögött a brit miniszterelnök szerint "nagy valószínűséggel" Oroszország áll.



Az orosz diplomáciai tárca ellenségesnek nevezte a London által bevezetendő büntetőintézkedéseket, egyebek között a diplomaták kiutasítását. A moszkvai külügyminisztérium kifogásolta, hogy a brit kormány az Oroszországgal való konfrontálódást választotta ahelyett, hogy az egyebek között a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) által megállapított nemzetközi szabályoknak megfelelően folytassa le a nyomozást, amire Moszkva egyébként készen állt.



Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter Moszkvában újságíróknak kijelentette, hogy Oroszország tavaly novemberben maradéktalanul megsemmisítette a még a szovjet korszakban gyártott vegyifegyver-készletét. Emlékeztetett rá, hogy az utolsó vegyi töltet megsemmisítését élő televíziós kapcsolásban rendelte el Vlagyimir Putyin elnök.



"Ezért nekünk egyáltalán nincsen vegyi fegyverünk" - mondta Manturov arra a kérdésre válaszolva, hogy lehetett-e Oroszországnak a Szkripal merénylet elkövetéséhez szükséges vegyi eszköze.



Valentyina Matvijenko, az orosz törvényhozás felsőházának elnöke "nagyon operatív és nagyon kemény" reagálást sürgetett a "bizonyíték nélkül" hangoztatott brit vádaskodásokkal kapcsolatban. Vlagyimir Dzsabarov, a felsőház külügyi bizottságának alelnöke úgy vélekedett, hogy Moszkva válaszképpen 23-nál több brit diplomatát fog kiutasítani.



Marija Zaharova külügyi szóvivő Facebook-bejegyzésében úgy vélekedett, hogy Theresa May brit kormányfő nem döntheti el, hogy Szergej Lavrov méltó-e az orosz külügyminiszteri posztra. Leszögezte, hogy a tárcavezetőt csakis az orosz elnök ítélheti meg.



"Theresa, Lavrov orosz, nem pedig brit külügyminiszter. És miniszterként őt Oroszország elnöke értékeli. Értem én, hogy ön ezt szeretné másképp gondolni, de az ön minisztere Boris Johnson" - írta a moszkvai diplomáciai tárca szóvivője.



Zaharova a Reuters hírügynökségnek arra megjegyzésére, miszerint nem világos, hogy a szóvivő May mely kijelentésére utal, nehezen fordítható szójátékkal felelt, azt sugallva, hogy a bírálat "nagy valószínűséggel" elhangzott. Közlése szerint egyébként a brit bejelentéssel ellentétben Lavrov nem fogadott el Nagy-Britanniába szóló viszontmeghívást Johnson moszkvai vizitjét követően.

MTI