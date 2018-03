Merkel: Németország ismét cselekvőképes

2018. március 14. 21:13

Az új szövetségi kormány megalakulásával Németország ismét teljes mértékben cselekvőképes - mondta Angela Merkel kancellár szerdán a ZDF országos köztelevíziónak.

Negyedik kormányfői ciklusának első televíziós interjújában a nemzetközi viszonyokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a többoldalú megállapodásokon alapuló együttműködés, a "multilateralizmus válsága" tapasztalható, és ebben a helyzetben az a legfontosabb, hogy egységes maradjon az Európai Unió (EU).



Az amerikai kereskedelempolitikával, Kína felemelkedésével, Oroszország tevékenységével, a Törökországgal folytatott viszonnyal, a menekülésre kényszerítő okok felszámolásával, a gazdasági versenyképességgel kapcsolatban mind-mind az a leginkább megfelelő, ha "Európa lehetőleg együtt cselekszik, és Németország elvégzi a házi feladatait" - mondta Angela Merkel.



Az EU tervezett reformjáról kiemelte, hogy Németország mindig is hajlandó volt áthelyezni a közösségi szintre szuverenitása egy részét, ha a feladatot az EU jobban meg tudja oldani, mint a nemzetállamok, néha viszont hibázott, így a külső határ védelmének ügyében is. Az EU belsejében fekvő, magát biztonságban érző országként sokáig ellenezte a közös határvédelmet, de már megváltoztatta véleményét - fejtette ki a kancellár.



Hozzátette, hogy tovább kell dolgozni egy sor további ügyben, az euró stabilizálásában, a bankunió kiépítésében, és Németország az EU következő hétéves költségvetésébe is hajlandó az eddiginél több pénzt befizetni.



Azt viszont továbbra is elutasítja, hogy az euróövezetben az egyes tagok államadósságának törlesztése iránti felelősséget emeljék közösségi szintre. Mindezzel kapcsolatban az új kormány "nagyon gyorsan" egyeztet a francia kormánnyal - mondta a kancellár.



A másik országos köztelevíziónak, az ARD-nek belpolitikai ügyekről szólva kiemelte, hogy meg kell oldani azoknak az embereknek a gondjait, akik tiltakozásból az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű jobboldali pártra szavaztak, és így el kell érni, hogy az AfD kiessen a szövetségi parlamentből (Bundestag).



A Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetője a menekültpolitikával kapcsolatban elutasította azt az értelmezést, hogy Horst Seehofer, a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) vezetőjének belügyminiszteri kinevezése azt jelenti, hogy az integrációról a kitoloncolásra helyezik a hangsúlyt. Mint mondta, az a legfontosabb, hogy érvényt szerezzenek a törvényeknek, a védelemre szorulókat beillesszék a német társadalomba, és gondoskodjanak a maradásra nem jogosult menedékkérők lehetőleg önkéntes alapú távozásáról.



Az illegális migrációt akkor lehet visszaszorítani, ha a segítségre szorulóknak helyben, a hazájuk közelében nyújtanak támogatást és életkilátásokat, és világossá teszik, hogy a németországi tartózkodásra nem jogosult emberek nem maradhatnak az országban - mondta Angela Merkel.

MTI