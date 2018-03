BL - A Chelsea-n is átgázolt a Barcelona

2018. március 14. 23:04

Az FC Barcelona magabiztos, 3-0-ás győzelmet aratott a vendég Chelsea felett szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, így 4-1-es összesítéssel jutott tovább.

A Barcelona mindössze 128 másodperc után vezetést szerzett, a párharc első mérkőzésén is eredményes Lionel Messi lőtt rendkívül éles szögből Thibaut Courtois lába között a kapuba, megszerezve ezzel pályafutása leggyorsabb találatát, amely a BL-ben a 99. volt.



Bő negyedóra után megduplázta előnyét a La Ligát veretlenül vezető katalán csapat: a korábbi Barca-játékos, Cesc Fábregas eladott labdája után Messi lódult meg, majd hozta remek helyzetbe a jobb oldalon felfutó Ousmane Dembélét, a téli átigazolási szezonban 105 millió euróért szerződtetett szélső pedig kilőtte a jobb felső sarkot. Neki ez volt karrierje első gólja gránátvörös-kékben.



A fordulást követően a Chelsea előtt adódott lehetőség, de a játékvezető egy büntetőgyanús esetben továbbot intett. A 63. percben aztán végérvényesen eldőlt a továbbjutás, Messi 123. fellépésén a 100. BL-gólját szerezte, Courtois ezúttal is kötényt kapott.



Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó:

FC Barcelona (spanyol)-Chelsea (angol) 3-0 (2-0)



gól: Messi (3., 63.), Dembelé (20.)

Továbbjutott: az FC Barcelona 4-1-es összesítéssel.



korábban:

Besiktas (török)-Bayern München (német) 1-3 (0-1)



gól: Vágner Love (59.), illetve Thiago Alcántara (18.), Gökhan Gönül (46.-öngól), Wagner (84.)



Továbbjutott: a Bayern München kettős győzelemmel, 8-1-es összesítéssel.



A negyeddöntő mezőnye:

Real Madrid (címvédő, spanyol), FC Barcelona (spanyol), Sevilla (spanyol), AS Roma (olasz), Juventus (olasz), Manchester City (angol), Liverpool (angol), Bayern München (német)



A sorsolást pénteken 12 órától rendezik Nyonban.

MTI