Lemondott a szlovén kormányfő

2018. március 14. 23:08

Lemondott Miro Cerar szlovén kormányfő szerdán este, miután a szlovén legfelsőbb bíróság megsemmisítette a kormány csaknem egymilliárd eurós kiemelt projektjéről, a Koper-Divaca vasútvonal egy 27 kilométeres szakaszán tervezett második vágány építéséről tavaly szeptemberben rendezett népszavazás eredményét, mert a kampányt a kabinet állami pénz felhasználásával finanszírozta - közölte a szlovén közszolgálati televízió.

Cerar a kormány rendkívüli ülésén jelentette be lemondását. "Ez volt az utolsó csepp a pohárban, a második vágány megépítését újabb támadás érte, és ebben a folyamatban én nem akarok részt venni" - mondta, majd hozzáfűzte: egyesek meg akarják állítani Szlovénia fejlődését.



Az állampolgárokhoz szólva kiemelte, hogy az ország sokkal jobb állapotban van, mint 2014-ben volt, amikor átvette. "Most visszaadom az önök kezébe az irányítást" - húzta alá.



A kormányfő ugyanakkor megígérte: gondja lesz rá, hogy a kabinet ellássa mindennapi feladatát és megőrizze a békét és a stabilitást az országban, amíg új választásokat nem írnak ki, és nem alakul meg az új kormány.



Miro Cerar hivatalosan csütörtökön nyújtja be lemondását Borut Pahor szlovén államfőnek.





A népszavazást a Koper-Divaca vasútvonal építési projektről az Adófizetők nem adják fel nevű civil szervezet és Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök pártja, az ellenzéki, jobbközép Szlovén Demokrata Párt (SDS) kezdeményezte tavaly, mert szerintük túl drága a projekt kivitelezése, és teret adhat a korrupciónak. Az alacsony részvételi arány miatt azonban érvénytelen lett a referendum. A civil szervezet először az alkotmánybírósághoz fordult jogorvoslatért, majd a legfelsőbb bíróság hozott végleges döntést az ügyben: megsemmisítette a népszavazás eredményét és új referendumot rendelt el, amivel kétségessé vált a projekt kivitelezése.



Cerar korábban úgy nyilatkozott: a projekt növelné az állami tulajdonban lévő koperi kikötő versenyképességét, adriai-tengeri (Rijeka, Trieszt) és európai viszonylatban egyaránt. Szlovénia számára stratégiai fontosságú beruházásról van szó, amely a gazdaságra sokoldalú és erősítő hatást gyakorolna - tette hozzá.

A szlovén legfelsőbb bíróság megsemmisítette a Koper-Divaca vasútvonalról kiírt népszavazást

A szlovén legfelsőbb bíróság megsemmisítette szerdán a kormány csaknem egymilliárd eurós kiemelt projektjéről, a Koper-Divaca vasútvonal egy 27 kilométeres szakaszán tervezett második vágány építéséről tavaly szeptemberben rendezett népszavazást, mert a kampányt a kabinet állami pénz felhasználásával finanszírozta.

A bíróság szerint a kormány csak a pozitív hatásait ismertette a projektnek, és ezt 130 ezer euró állami pénzből finanszírozta, ami megengedhetetlen, mert így hátrányos helyzetbe hozta azokat, aki ellenezték a beruházást. Ezért megsemmisítette a népszavazás eredményét és új referendumot rendelt el. Elemzők szerint ezzel kétségesé vált a projekt kivitelezése.



A népszavazást az Adófizetők nem adják fel nevű civil szervezet és Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök pártja, az ellenzéki, jobbközép Szlovén Demokrata Párt (SDS) kezdeményezte, mert szerintük túl drága a projekt kivitelezése, és teret adhat a korrupciónak.



Az alacsony részvételi arány miatt azonban érvénytelen lett a referendum, a választásra jogosultak valamivel több mint 20 százaléka szavazott csupán. A kérdésre, miszerint támogatja-e, hogy hatályba lépjen a Koper-Divaca vasútvonal második vágányának építéséről, igazgatásáról és gazdálkodásáról szóló törvény, amelyet a szlovén parlament 2017. május 8-án fogadott el, a szavazók 53,6 százaléka válaszolt igennel, 46,4 százaléka pedig nemmel.



A szlovén törvények szerint ahhoz, hogy a népszavazás érvényes legyen, az összes szavazásra jogosult legalább egyötödének - 20 százaléknak - kellett volna ugyanarra voksolnia a kérdésben.



A referendum kezdeményezői elégedettek a legfelsőbb bíróság ítéletével, és arra fognak törekedni, hogy az új referendumot a parlamenti vagy az önkormányzati választásokkal egy időben tartsák meg - mindkettőt idén rendezik -, hogy így spóroljanak a költségeken.



Miro Cerar szlovén kormányfő korábban azzal érvelt, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 25 évre szóló kedvező hitelprogramja fedezi a költségek egyharmadát. A projekthez hozzájárul az európai Kohéziós Alap, továbbá Ljubljana számít azoknak az országoknak a tőkéjére is, amelyek főleg a koperi kikötő vonzáskörzetébe tartoznak, mint Magyarország, Szlovákia és Csehország - hangsúlyozta.



A szlovén parlament külügyi bizottsága nemrég megszavazta, hogy a kormány további tárgyalásokat folytasson Magyarországgal a Koper-Divaca vasútvonal építési projektről, amit még a parlamentnek is jóvá kellett volna hagynia.



Magyarország korábban jelezte, hogy kész anyagilag - akár 200 millió euróval - támogatni a projektet. Cserébe a magyar kormány azt kérte, hogy a koperi kikötő és az oda vezető vasútvonal fejlesztésében magyar vállalatok is komoly szerepet játszhassanak, mivel a koperi a magyar vállalatok által leginkább használt kikötő.



A tárgyalásokat azonban a júniusi szlovéniai parlamenti választásokig nagy valószínűséggel elhalasztják.

MTI