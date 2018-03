1848-ban is voltak Bécsbe járók az ország ellen beszélni

2018. március 14. 23:14

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint 1848-ban is voltak és most is vannak olyan magyarok, akik Bécsbe jártak az ország ellen beszélni.

Dömötör Csaba az M1-nek reagált arra, hogy Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje és Christian Kern, az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) elnöke kedden Bécsben megbeszélést folytatott, és azt követően sajtótájékoztatójukon megállapították: nem csak Magyarország számára bír jelentőséggel az április 8-i magyar országgyűlési képviselőválasztás. Karácsony Gergely azt is mondta: „az orbánizmus egy betegség Európában, egyre több tagállamot fertőz meg”.

Az államtitkár erre úgy reagált: szomorú, hogy március 15. előtt Karácsony Gergelynek az volt a legfontosabb, hogy meglátogassa a „bukott, bevándorláspárti kancellárt”. Hozzátette: „ez már labanctempó”.

Dömötör Csaba szerint felmerül a gyanúja annak, hogy a betelepítési programok április 8-át követő bevezetéséről egyeztetett a két politikus, mivel az osztrák volt kancellár folyamatosan támogatta a betelepítési kvótát és csökkenteni akarta Magyarország és Lengyelország uniós forrásait, mert nem akart migránsokat betelepíteni. Ez az eset Dömötör Csaba szerint még egy okkal több arra, hogy minél többen legyenek azok, akik csütörtökön 1848 hőseit ünneplik és kiállnak Magyarország függetlensége mellett a Kossuth téren.

