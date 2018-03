LMP: a márciusi ifjak is együttműködtek

2018. március 15. 16:31

A márciusi ifjak nem biztos, hogy szerették egymást, de ott és akkor együtt tudtak gondolkodni, és jelenleg is az a kérdés, együtt tud-e gondolkodni sok-sok ember a változás érdekében - mondta ünnepi beszédében csütörtökön az LMP miniszterelnök-jelöltje, aki március 15-e alkalmából azt üzente a többi ellenzéki pártnak: csak akkor fognak győzni, ha a lehető legszélesebb körben együttműködnek.

Aki erre nemet mond, az Szél Bernadett szerint a kormányváltásra mond nemet, és csupán a saját mandátumát félti. A társelnök az LMP pártalapítványa, az Ökopolisz Alapítvány budapesti rendezvényén elmondott beszédében kijelentette: az emberek többsége kormányváltást akar.

Megjegyezte, pártját sokan bírálják majd, mondván, rajtuk múlik a kormányváltás. "Elég abból, hogy furkósbotnak használják az együttműködést" - hangsúlyozta, hozzátéve: nem fenyegetőzni kell, hanem mindenkinek le kell ülnie ahhoz a tárgyalóasztalhoz, amelynél az LMP már ott van.



Elég a függőségből! - hangoztatta, hangot adva azon véleményének: emberek milliói élnek függőségi viszonyban, holott egy nemzet csak annyira lehet független, amennyire állampolgárai azok. Emlékeztetett 1848 üzenetére: függetlenek, szuverének, autonómok akarunk lenni, ezért vissza kell venni a függetlenségünket azoktól a politikusoktól, akik ezt fokozatosan elvették.



Szél Bernadett, aki az összes magyar, köztük a határon túliak összetartozását is kiemelte, megjegyezte: már azért is sok kritikát kapott pártja, mert szabadon döntve úgy határozott, hogy önállóan ünnepel. A régi politika már csak ilyen - mondta -, már azért is támadás éri őket, mert önállóan döntenek, és mert értik március 15. üzenetét.



Szerinte Petőfi és társai még radikálisabban bírálnák a mai kormányt, annak tagjai ugyanis semmit nem tisztelnek, sem a függetlenséget, sem a szabadságot, sem az embereket. Orbán Viktor miniszterelnöknek többet ér a saját hatalma, mint az ország sorsa - közölte, és kijelentette azt is: ahol nincs jogállam, ott bárkivel bármi megtörténhet.



Az Országgyűlésben alig esik szó az emberekről, ehelyett botránypolitikusok csinálnak botránypolitikát - mondta, teljes bukásnak ítélve azt, ami az országban történik.



Szerinte a hatalom célja, hogy kicsinek, erőtlennek érezzék magukat az emberek, felidézte ugyanakkor Kossuth Lajos szavait, aki azt mondta: veszve csak az a nemzet lehet, amely lemondott önmagáról.



Hadházy Ákos társelnök a rendezvényen arról beszélt: az elnyomó, gőgös hatalom 1848-49-ben is tévedett, amikor azt képzelte, a magyarok gyávák, buták és csak viszálykodni tudnak. Szerinte a jelenlegi hatalom is ezt hiszi.



Kijelentette, a következő napok kérdése: az ellenzéki pártok kit utálnak jobban, a kormányt vagy egymást? Azt üzente a kormányoldalnak: ne vegyenek mérget arra, hogy nem lesznek visszalépések az áprilisi országgyűlési választáson.

Balázs Péter közgazdász, volt uniós biztos és külügyminiszter, Gerő András történész, Jeszenszky Géza volt külügyminiszter és Bod Péter Ákos közgazdász, korábbi jegybankelnök (b-j) az LMP ünnepi megemlékezésén egy fővárosi szállodában az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapján, 2018. március 15-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Szél Bernadett, az LMP társelnöke beszédet mond a párt ünnepi megemlékezésén egy fővárosi szállodában az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapján, 2018. március 15-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd



MTI