Rendőrök védték meg a szenegáli konzult Madridban

2018. március 16. 20:06

A rendőröknek kellett megvédeniük Szenegál madridi konzulját azoktól a tüntetőktől, akik egy szenegáli származású utcai árus halála miatt tiltakoztak pénteken a spanyol főváros Lavapiés negyedében.

A jórészt szintén szenegáliakból álló csoportból többen feldühödtek, amikor a diplomata megérkezett a tüntetésre. A tiltakozókat az háborította fel, hogy még csütörtökön délután kérték a konzul segítségét, aki azonban csak másnap délután jelent meg a helyszínen.



Mouctar Belal konzul egy közeli bárba menekült be honfitársai elől, ahonnan később rohamrendőrök segítségével tudott csak távozni.



A rendőrség ekkor rövid ideig tartó összetűzésbe keveredett néhány tüntetővel, akik egy étterem teraszának székeit és utcaköveket dobáltak feléjük. A rendőrök gumilövedékkel válaszoltak a támadásra.



Eközben a demonstrálók közül többen igyekeztek véget vetni a konfliktusnak, és megakadályozni, hogy társaik folytassák a dobálózást.



A tüntetést a 35 éves, szenegáli származású Mmame Mbage utcai árus halála váltotta ki, amelynek körülményeiről egymásnak ellentmondó információk terjedtek.



A környéken élők közül többen állították, hogy a férfit, aki illegálisan árult parfümöket, motoros rendőrök üldözték, amikor futás közben szívrohamot kapott és meghalt.



Javier Barbero, a madridi önkormányzat biztonsági tanácsosa az ügyben tartott pénteki sajtótájékoztatón igyekezett tisztázni a történteket.



Mint mondta, a rendőrök a város központjának számító Puerta del Solon razziáztak az illegális árusok között, több mint egy kilométerre onnan, ahol a férfi meghalt, de senkit sem vettek üldözőbe.



Véleménye szerint a férfi halála nem függ össze a rendőri akcióval, vele szemben nem intézkedtek.



A városháza még vizsgálja, hogy pontosan mit történt, egyebek mellett a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják.



Az eset miatt múlt éjjel több száz tiltakozó műanyag kukákat gyújtott fel és elbarikádozott szűk mellékutcákat Lavapiésben, a kivonuló rohamrendőröket pedig kövekkel dobálta meg. Az összecsapásban könnyebben megsérült 16 rendőr és négy civil.



A hatóságok hat spanyol állampolgárt vettek őrizetbe, köztük két nőt és egy fiatalkorút.



Mmame Mbage már 12 éve élt Spanyolországban és háromszor is kérelmezte, hogy lakhatási engedélyt kapjon, ám mindig sikertelenül.



A férfi esete ismét felhívta a figyelmet a - zömében afrikai - illegális utcai árusok helyzetére.



Spanyolország több városában, tengerparti üdülőhelyein mindennapos látvány, hogy a járdán kiterített lepedőről kínálják portékáikat; cipőket, táskákat, napszemüvegeket, pólókat, többnyire nagy divatmárkák hamisítványait.



A lepedők sarkaira egy-egy spárga van rögzítve, amelyet az árus kézben tart, így ha rendőrök közelednek, egy mozdulattal batyuvá alakítja a lepedőt, a hátára kapja és elszalad.



Barcelona önkormányzata tavaly kereskedelmi szövetkezetet alakított az illegálisan tevékenykedő utcai árusok számára, ezzel próbálva rendezni körülményeiket, és egyúttal felszámolni a jelenséget.



A szenegáli férfi halála miatt kora este nagyszabású tüntetés kezdődött Madridban, és más városokban, például Barcelonában és Valenciában is sokan utcára vonultak szolidaritásból.

MTI