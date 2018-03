Rajzkiállítás a magyar zászló és címer emléknapján

2018. március 16. 20:14

Kiállítás nyílt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) rajz- és esszépályázatának pályamunkáiból csütörtökön, a magyar zászló és címer emléknapján a Várkert Bazárban.

Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a pályázat egyik védnöke az eredményhirdetés előtt emlékeztetett arra, hogy az Országgyűlés 2014-ben jelölte ki a magyar zászló és címer megünneplésének emléknapjául március 16-át.



Németh Szilárd köszönetet mondott azért, amiért az NSKI az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkárságával együttműködésben idén is meghirdette a Kárpát-medencében és a világban szétszórtan élő, valamennyi, magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára a magyar zászló és címer, valamint - a Mátyás király emlékévhez kapcsolódóan - Mátyás, az igazságos tárgykörökben kiírt rajz- és esszépályázatot.



Németh Szilárd felhívta a figyelmet Orbán Viktornak a március 15-i ünnepen elmondott szavaira, melyben a fiatalokhoz fordulva a miniszterelnök hangsúlyozta: most a hazának van szüksége rájuk, nekik is szükségük lesz azonban még a hazára.



Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke a Mátyás király emlékév ötletgazdájaként figyelmeztetett arra, hogy Erdélyben, Mátyás szűkebb pátriájában a nemzeti ünnepen nem lehetett kitűzni a magyar nemzeti jelképeket.



Idén ünnepeljük Mátyás uralkodása megkezdésének 560. évfordulóját - emlékeztetett, hozzátéve: mindmáig a kolozsvári születésű király talán a legnépszerűbb magyar uralkodó.

Érdeklődők a magyar zászló és címer emléknapjának megünneplésére kiírt rajz- és esszépályázat kiállításán a fővárosi Várkert Bazárban 2018. március 16-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd



Szász Jenő, az NSKI elnöke beszámolt arról, hogy a pályázati kiírásra rekordszámú, mintegy 4000 rajz- és 69 esszépályázat érkezett az anyaországból, a határon túli magyarságtól és a diaszpórából. A beérkezett munkákból a szakmai zsűrik korcsoportok szerint választották ki a díjazásra leginkább alkalmas pályaműveket.



Jankovics Marcell filmrendező, grafikusművész, a rajzpályázat zsűrijének elnöke elmondta: a több ezer pályázó közül voltak, akik aprólékos hűséggel rajzolták le a magyar címert, mások pedig szabadjára engedték fantáziájukat. Az egyik pályázó például egy ágaskodó lovon ülő, nemzeti lobogót tartó huszárt festett meg.



Takaró Mihály irodalomtörténész, író, tanár, az esszépályázat zsűrijének elnöke hozzátette: a csaknem hetven esszé közül első alkalommal emelkedtek ki az egyetemisták munkái, de igen színvonalasnak bizonyultak a többi korosztály írásai is.



Mikóczi Anita, a Várkert Bazár kulturális igazgatóhelyettesének elmondása szerint a pályamunkákból nyílt kiállítást már a hivatalos megnyitó előtt, március 15-én megtekinthették a látogatók, akiket március 22-ig várnak a tárlatra.

Egy több mint hétszáz méter hosszú magyar zászlót visznek a magyar zászló és címer napja alkalmából szervezett felvonulás résztvevői a fővárosi Andrássy úton 2018. március 16-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán

Egy több mint hétszáz méter hosszú magyar zászlót tartanak a magyar zászló és címer napja alkalmából szervezett felvonulás résztvevői a fővárosi Hősök terén 2018. március 16-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán



