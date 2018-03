Ifj. Lomniczi: a nemzeti tábornak vannak még tartalékai

2018. március 16. 23:02

A csütörtöki Békemenet felemelő és kivételesen jól sikerült esemény volt a nemzet fővárosában, és azt is demonstrálta: a nemzeti tábornak vannak tartalékai, muníciója - jelentette ki ifjabb Lomniczi Zoltán egy pénteki lakossági fórumon, a Heves megyei Kiskörén.

A Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF) szóvivője mintegy 100 fős hallgatósága előtt kiemelte: bár az előkészületeket minden eddiginél több nehézség és provokáció kísérte, kuriózum, hogy ennyien vettek részt rajta, nem valami ellen tiltakozva, hanem egy ügy mellett kiállva.



A csütörtöki demonstráció hangulata mindenkinek azt üzente: "nyugalom, biztonság, békesség és öröm lehet Magyarországon, ha megmaradnak a mostani viszonyok" - fogalmazott. Ennek "csak egy része, bár fontos eleme, hogy hazánk nem fogadja be és engedi letelepedni illegális bevándorlók tömegeit" - tette hozzá.



Kiemelte: 2015 előtt volt egy olyan jogos képzet, hogy a menekülteknek a genfi egyezmény és a magyar alaptörvény szerint meg kell kapniuk az oltalmazotti státuszt, de amint véget ér a polgárháború vagy az üldöztetés a hazájukban, ők visszatérnek oda. Ám az azóta érkezők nem akarnak elmenni innen, sőt családegyesítés címén még több embert igyekeznek magukkal hozni - mondta. A menekülteket és az illegális bevándorlókat nem szabad összekeverni - húzta alá, emlékeztetve, hogy sem a Bibliában, sem az uniós, illetve nemzetközi jogban nem létezik "letelepedéshez való jog".



Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a népességfogyás tekintetében a világon talán Európa van a legrosszabb helyzetben. E probléma kezelésére az egyik lehetőség a betelepítés, a másik az őshonos nemzeti kisebbségek és családok támogatása, ösztönzése a gyermekvállalásra. Magyarország ez utóbbit képviseli, Brüsszel az előbbit, de "valahol meg kell állítani ezt az őrületet" - tette hozzá.



Európa szerinte az ultraliberalizmus és az iszlám szorításában él, és Magyarországnak "e fogó szorításában kell helytállnia". Ezért a biztonság, a migránsok távoltartása nem magától értetődő állapot, hanem "sok fronton megvívott háború eredménye" - mondta.



A kontinens nyugati tagállamaiban "civilizációk harca" zajlik: a zsidó-keresztény kultúrkör hagyományai védelemre szorulnak, míg "az iszlám nem csupán vallásként, de politikai hódító ideológiaként lép fel, leigázva a nem iszlám vallásúakat" - fogalmazott ifjabb Lomniczi Zoltán.



Az április 8-i voksolásról szólva közölte: Magyarországon kozmopoliták küzdenek hazafiakkal, világpolgárok magyar polgárokkal. "A nemzeti oldal képviselői a hazáért, ezzel szemben az ellenzékiek közül vannak, akik egy oligarcha kegyeiért dolgoznak, mások pedig külföldieket szolgálnak", ezért egyszerű a választás. Az 1848-as és 1956-os hősök nem azért harcoltak és áldozták életüket, hogy most Sorosék kiárusítsák és migránsok tömegei szállják meg Magyarországot - mondta.



A fórumon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, egyben képviselő-jelöltje arról beszélt: a magyar emberek újra és újra összefogtak és megtették azt, ami a megmaradáshoz kellett, úgy a tatárjárás és a török kiűzése, mint a szabadságharcok idején és napjainkban. "Az elmúlt ezer év helytállása és a Békemenet összefogása példa arra, hogyan maradhatunk fent ebben a hazában, nemzetként a következő ezer évben" - fogalmazott.



MTI