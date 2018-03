Sulgin: nem létezik Novicsok nevű idegméreg

2018. március 16. 23:47

Oroszország hágai nagykövete szerint nem létezik Novicsok nevű idegméreg-hatóanyag.

Alekszandr Sulgin, aki a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél (OPCW) is képviseli Oroszországot, a Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva pénteken kijelentette: ő akkor hallotta először a Novicsok szót valamely vegyi hatóanyaggal kapcsolatban emlegetni, amikor Theresa May brit miniszterelnök a héten a londoni parlamentben bejelentette, hogy a brit szakértői vizsgálatok szerint ezzel az orosz fejlesztésű, katonai célokra is használható minőségű idegméreggel mérgezték meg Szergej Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredesét, a brit külső hírszerzés (MI6) volt ügynökét és lányát, Julija Szkripalt a délnyugat-angliai Salisbury városában.



Sulgin a péntek este sugárzott interjúban azt mondta: Oroszországban soha nem volt semmiféle fejlesztési program Novicsok hatóanyagcsoport-kódnév alatt. Oroszország 1992-ben befejezett minden katonai célú vegyi tevékenységet, 2017-re teljes vegyifegyver-arzenálját megsemmisítette, a megsemmisítési program végrehajtását pedig az OPCW igazolta is - tette hozzá az orosz diplomata.



A nagykövet szerint sok nyugati ország is osztja azt az orosz álláspontot, hogy Moszkva azért nem tudott érdemben reagálni a Salisburyben történtekre magyarázatot követelő brit felszólításra, mivel Nagy-Britannia az orosz kérések ellenére nem szolgáltatott mintákat Moszkvának a mérgezéshez használt hatóanyagból.



London hétfőn közölte, hogy kedd éjfélig várja Moszkva magyarázatát a gyilkossági kísérletre.



Theresa May miniszterelnök szerdán a londoni alsóházban bejelentette, hogy mivel a határidőig nem érkezett hiteles orosz magyarázat, a brit kormány kiutasít 23 olyan orosz diplomatát, akikről megállapította, hogy hírszerzési tevékenységet folytatnak Nagy-Britanniában, és felfüggeszt minden tervezett magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezést Oroszországgal.



Alekszandr Sulgin a péntek este műsorra tűzött Sky News-interjúban kijelentette: Oroszországnak nem lehet ultimátumokat adni, és "különben is, hogyan tudtunk volna válaszolni mindenféle olyan bizonyíték híján, amely alátámasztaná a (britek) állításait?".



Az orosz diplomata szerint ha a briteknek az a gyanújuk támad, hogy Oroszország vegyifegyver-arzenált rejteget, akkor a vonatkozó konvenciók alapján kérhetnek helyszíni ellenőrzési lehetőséget.



Sulgin szerint Oroszország a Salisburyben történtek kivizsgálásának keretében a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet szakértőit is szívesen látja, ha ellenőrizni akarnak oroszországi helyszíneket.

MTI