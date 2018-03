Több megyére másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki

2018. március 17. 09:30

Országszerte esőre, ónos esőre, erős szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat, a szervezet szombatra a sok eső, ónos eső, illetve a hófúvás veszélye miatt több megyére is másodfokú figyelmeztetéseket adott ki.

A szolgálat által az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: szombaton, és részben vasárnap - talán az ország északnyugati csücskét leszámítva - mindenütt újabb, jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani. A várható mennyiség általában 15-25 milliméter lesz, északnyugaton 5-15 milliméter, a Dunántúl déli felén viszont 25-40 milliméternyi csapadék is lehullhat.



A sok eső miatt Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyében másodfokú, míg a fővárosban, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Délutántól észak, északkelet felől egyre nagyobb területen havazásba vált a csapadék. Vasárnap reggelig a legtöbb helyen összefüggő hótakaró alakul ki. Ennek vastagsága egy délnyugati-északkeleti tengely mentén, nagyjából a Nagykanizsa-Miskolc városok közti széles sávban lehet a legnagyobb, akár 15 centiméter körüli, míg a Dunántúl északi felén 5-15 centiméternyi hó hullhat. Békés megye és környéke ki is maradhat a havazásból - jegyezték meg.



A havazás veszélye miatt Budapestre és Pest, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



A meteorológiai szolgálat szerint emellett általában az ország északi területein hófúvásra is készülni kell. Erős hófúvás is lehet szombat este az Északi-középhegységben és annak előterében, kiemelten a Hernád és a Bodrog völgyében, éjszakától néhol a Nyugat-Dunántúlon is. Ezeken a részeken viharos, óránként 60-80 kilométeres, kis területen akár e feletti széllökések valószínűek. A havazás által kevésbé érintett Alföldön is előfordulhatnak helyenként 70 kilométer körüli széllökések.



A hófúvás veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú, a fővárosra, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Vas megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Kiemelték továbbá, hogy a késő délutáni, esti óráktól a délkeleti megyékben az eső nem havazásba, hanem ónos és fagyott esőbe mehet át, és viszonylag rövid idő alatt több milliméteres jégbevonat képződhet.



Az ónos eső miatt Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére másodfokú, Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Mindemellett Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a viharos szél miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Az előrejelzés szerint a csúcshőmérséklet szombat délelőtt általában plusz 1-8 Celsius-fok között, délkeleten 9-10 fok körül valószínű. A déli órákban már csökkenni kezd a hőmérséklet. Késő estére 0 és mínusz 6 fok közé hűl le a levegő - közölte a meteorológiai szolgálat.

MTI