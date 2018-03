A legnagyobb tét, hogy Putyin ki tudja-e nevelni utódját

2018. március 17. 10:15

Az orosz elnökválasztás legnagyobb tétje, hogy Vlagyimir Putyin a következő hatéves ciklusában ki tudja-e nevelni utódját - mondta Bernek Ágnes Oroszország szakértő.

A szakértő az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában kifejtette, nem az a fő kérdés, hogy Vlagyimir Putyint megválasztják-e újra, hanem az, hogy képes lesz-e megvalósítani azokat a feladatokat, amelyeket a márciusi évértékelőjében mondott, ezek a feladatok a gazdaság fellendítéséről és a társadalom anyagi helyzetének javításáról szólnak.



Bernek Ágnes kifejtette: nagymértékű gazdaságfejlesztésre lesz szüksége Oroszországnak, mert be akar kerülni a világ legnagyobb öt nemzetgazdaságába, ami nagyon nehéz feladat, mert most 16. az ország és a tíz legnagyobb közé sem került be soha. Meg kell nyernie a vállalkozókat ehhez, de nehezíti a helyzetet, hogy nagyarányú fegyverkezést is hirdetett az ország - mondta.



A másik fontos terület a szakértő szerint a társadalom helyzetének javítása: el kell érni, hogy a középosztály megerősödjön és csökkenjen a ma 20 milliósra becsült szegénységi küszöbön, vagy az alatt élők száma. Emellett Putyinnak meg kell oldania a demográfiai válságot is, amelyet az okoz, hogy a férfiak születéskor várható élettartama 65 év.

MTI - M1