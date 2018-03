Al Di Meola az első Örvényeshegy Pikniken

2018. március 17. 12:18

A világ egyik legjobb gitárosa, Al Di Meola nyitja meg az Örvényeshegy Pikniket Zalacsányban, ahol az idén debütáló háromnapos fesztiválon koncertekkel, színházzal, irodalommal és helyi finomságokkal várják az érdeklődőket.

A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a május 25. és 27. között tartandó különleges összművészeti fesztiválnak Zalacsány egy csendes, erdőszéli területe, az örvényeshegyi településrész ad otthont. A fesztiválnak helyet adó területen az 1200-as években a pálos rend központi jelentőségű kolostora állt.



A háromnapos rendezvény Al Di Meola szabadtéri koncertjével indul és olyan magyar művészek fellépésével folytatódik, mint Pély Barna, Szabó Balázs Bandája, a Pribojszki Mátyás Band és a Jónás Vera Experiment. A közönséggel együtt improvizál majd a Momentán Társulat, az irodalomkedvelőket Varró Dániel és Molnár György szórakoztatja, továbbá különleges gyerekprogrammal készül Szalóki Ági és Bognár Szilvia is.



A fesztivált a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány szervezi. Oszkó-Jakab Natália, az alapítvány kuratóriumi elnöke szerint rengeteg felfedezetlen csoda van Magyarországon, ezért is nagy öröm, ha egy "varázslatos település helyi kezdeményezésre a művészet erejével igyekszik bemutatni rejtett értékeit".



Badacsonyi Tamás és Nikoletta, a rendezvény fő helyszínének, a Pálos Vendégháznak a tulajdonosai Budapestről költöztek ide a családjukkal, és már a kezdetektől az volt a gondolatuk, hogy ez a magával ragadó hely fantasztikus kulturális programok helyszíne is lehet - idézi a közlemény.

MTI