Kórusban gyalázta Tarlóst az MSZP

2018. március 17. 12:49

Szabad, önálló és erős Budapestet, most! - jelmondattal ismertette az MSZP-Párbeszéd a fővárosi programját szombaton, Budapesten.

Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője közölte, kivéreztetés és kiszolgáltatottság helyett önállóság kell Budapestnek. Elszegényedés és romló szolgáltatások helyett több pénz, rossz életminőség és hanyatló szolgáltatások, ellátórendszer helyett egészséges élet, a tízezrével kivágott fák és tönkretett Római-part helyett tiszta, rendezett, zöld környezet, a bűnözés és korrupció helyett pedig biztonság - részletezte a program főbb pontjait.



Közölte, a főváros naponta 20 milliárd forintot fizet be adóként, de alig kap vissza valamit. Hozzátette: nem akarnak sokat, 10 forintból egy forintot vissza akarnak szerezni Budapestet. Ez kell ahhoz, hogy a közösségi közlekedés kényelmes, biztonságos, akadálymentes és olcsó legyen - magyarázta.



Horváth Csaba szerint több rendőrre van szükség és arra, hogy a közterület-felügyelet a város biztonság szolgálja, ne pénzbehajtó legyen. Hozzátette: a tömegsportot kell támogatni és 2022-ig minden kerületben 10 százalékkal kell növelni a zöldfelületek arányát.



Véleménye szerint Orbán Viktor miniszterelnök régóta gyűlöli Budapestet, ott árt Budapestnek, ahol tud, Tarlós István főpolgármester pedig kiszolgálja.



Tarlós István "Orbán bábja, mert valóban kiszolgáltatta Budapestet a Fidesznek", alkalmatlan, mert gyáva szembeszállni a kormánnyal" - fogalmazott.



Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, a Párbeszéd társelnöke új, partnerségen alapuló alapszerződést szorgalmazott Budapest és a vidék között, annak érdekében, hogy a főváros az ország motorjává váljon.



Szólt arról is, hogy Budapestnek az az érdeke, hogy azok a közszolgáltatások, amelyeket jobban el tudnak látni az önkormányzatok, azokat továbbra is ők lássák el.



Szerinte áprilisban a választók két alternatíva, a miniszterelnök által meghirdetett, a többséget fenyegető, polgárháborús és az MSZP-Párbeszéd által képviselt békés együttműködésen alapuló, a partnerséget hirdető alternatíva között lehet választani.



Közölte, a főváros az ország legszolidárisabb települése az országnak, ugyanis az itt megtermelt adóból nagyon sokat, nem itt költenek el. Ez helyes, de meg kell találni az ideális mértéket - hangoztatta.



Molnár Gyula, az MSZP elnöke szerint az elmúlt időszak elvesztegetett nyolc év Budapestnek, mert a város vezetése nem harcolt, túlélni akart, a főváros nem tudott érdemi módon modernizálódni.



Személyes csalódásként beszélt Tarlós István "regnálásáról", mert azt gondolta, "néha a józan paraszti ész az átsegít a nehézségeken. De azt látom, hogy ebben az esetben sokkal inkább a paraszti ész maradt meg, kevésbé a józanság". Szerinte a főpolgármester a napi működési dilemmákon túl nem volt képes új víziót adni a városnak.



Szóvá tette, hogy 1990 óta először idén nem volt a fővárosi önkormányzat által szervezett március 15-i megemlékezés.



Kunhalmi Ágnes, az MSZP Budapest elnöke szerint nem lesz erős Budapest, ha nem számolják fel a főváros és a vidék ellentétét.

Akik ma élezik a Budapest-vidék ellentétet, azok nemcsak a fővárost, hanem az egész országot teszik tönkre - tette hozzá.



Az április választásról szólva közölte, ha az LMP Budapesten 5-6 körzetben segít, ki tudják söpörni a Fideszt.



Kunhalmi Ágnes ősbűnnek nevezte az iskolák államosítását, hibának tartotta a tankötelezettség leszállítását és a szakképzés átalakítását. Szerinte vissza kell adni Budapestnek az iskolafenntartó jogot, az iskoláknak pedig az autonómiát.



Komáromi Zoltán egészségügyi szakpolitikus azt mondta, a választási győzelem után az egészségügy anomáliáit hónapokon belül meg lehet szüntetni, ha a kerületek is segítenek. Bírálta a kórházak államosítását, felhívta a figyelmet a várólistákra, a betöltetlen fővárosi praxisokra. Elmondta, 2017-ben Magyarországon a lakosság többet fizetett járóbetegellátásra magánintézményekben, mint amennyit a kormány az állami járóbetegellátásra költött.



Elmondta, a tervezett szuperkórház a fideszes haverok megélhetését szolgálja. Szerinte háromszintű egészségügyi rendszert kell kialakítani, a cél az, hogy mindenki térítésmentesen hozzáférhessen a magas színvonalú állami ellátáshoz.



Tüttő Kata, az MSZP országos elnökségének tagja a helyi közösség fontosságáról beszélt. Az lenne a cél, hogy helyben legyen jó minőségű iskola, háziorvosi ellátás, hogy működjön a kisbolt - mondta.



A vasárnapi ellenzéki tárgyalásokról Karácsony Gergely kérdésre azt mondta, azt reméli, hogy a demokratikus ellenzéki pártok meg tudnak állapodni a visszalépésekről, vannak olyan választókerületek, ahol az MSZP-Párbeszéd szívesen támogatja az LMP-s jelölteket, ha ez kölcsönös visszaléptetést jelent. Elmondta, arra kéri majd az LMP-t, hogy ne várjanak a Jobbikra a megállapodás megkötésével, mivel a párt nem hajlandó tárgyalni.



Ki kell rúgnunk a tördelőt, de ez nem egy politikai probléma - mondta arra, hogy az egyik napilapban helyesírási hibákkal jelent meg a választási hirdetésük.



Kérdezték arról is, hogy Jerusalem Post szerint Soros György német nagyvállalatokon keresztül gyakorolt volna nyomást Magyarországra. Karácsony Gergely közölte, ha ő lesz a miniszterelnök, akkor ezeknek a cégeknek sokkal több adót kell fizetniük, a belpolitikába pedig nem kell beleszólniuk.



Nem tudja visszahívni Bárándy Pétert, mert nincs közéleti funkciója, semmilyen módon nincsenek politikai együttműködésben - reagált arra, hogy Zsigó Róbert (Fidesz) felszólította Karácsony Gergelyt, hogy hívja vissza Ahmed H. védőügyvédjét, Bárándy Péter korábbi szocialista igazságügy-minisztert. "Dunsztom nincs, hogy miről beszél ez a drága ember" - fogalmazott.

MTI