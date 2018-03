Szél: én jövőre kilenc év börtönt fogok kapni

2018. március 17. 14:57

Szél: nem kérünk értékközösséget az ellenzéki pártoktól, de sorsközösséget látunk

"Senkivel értékközösséget nem kérünk, a sorsközösséget viszont látjuk" - mondta az LMP kormányfőjelöltje szombaton, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján az ellenzéki pártok együttműködésével kapcsolatban.

Szél Bernadett hozzátette: mostantól az a minimum, hogy az ellenzéki pártok szóba állnak egymással.



Az LMP társelnöke arra kérte a többi ellenzéki pátot, hogy hozzájuk hasonlóan mozduljanak ki komfortzónájukból, mivel kormányváltás csak akkor várható, ha valamilyen formában megegyeznek egymással.



Az ellenzéki politikus arról is beszélt, hogy szerinte Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i beszédében kiadta a "kilövési engedélyt" az ellenzéki politikusokra és szavazókra. Szél Bernadett kifejtette, Orbán Viktor programjában nem szerepel az egészségügyi válság megszüntetése, az oktatás világszínvonalúvá fejlesztése, a bérválság megoldása, illetve a korrupció elleni fellépés, helyette bosszút hirdetett az ellenzék és szavazóik ellen.



Mindent meg kell tenni, hogy április 8. után az országban egy olyan "beszámítható hatalom" működjön, amely nyugalmat hoz a gyűlöletkeltés és képzelt ellenségek helyett - jelentette ki.



Kiemelte, Orbán Viktor fenyegetése azt mutatja, hogy nem a független igazságszolgáltatás segítségével szeretne rendet tenni az országban, hanem "vissza akar élni minden létező hatalommal". "Mi nem a sajtót akarjuk gyarmatosítani, mi nem a független igazságszolgáltatást akarjuk megszállni és az Állami Számvevőszéket mi nem egy bosszúálló kézként akarjuk használni a választásuk után" - fogalmazott, majd megjegyezte, azt akarjuk, hogy rend legyen az országban, ami azt jelenti, hogy magyar magyar ember ellen nem beszél, a hatalmi ágak pedig valóban függetlenek, továbbá érvényesül a demokrácia és a jogállam.



Szél Bernadett szerint ellenkező esetben bármi megtörténhet, Orbán Viktor beszéde alapján ugyanis az ellenzéki pártok üldöztetésre számíthatnak, sőt meg is szűnhetnek, mivel a számvevőszék segítségével könnyen kaphatnak olyan büntetéseket, amivel "lerúgják" őket a pályáról. "Ahogy kilenc millió forintot kapott az LMP büntetésként, az apró pénz lehet ahhoz képest, hogy ha én jövőre kilenc év börtönt fogok kapni, mert Orbán Viktor úgy gondolja" - mondta.



Az LMP kormányfőjelöltje szerint minél több kritikus választó vesz részt a voksoláson, annál kisebb lesz az esélye annak, hogy Orbán Viktor végrehajtsa bosszúterveit.



Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja a - II. és a III. kerületet is érintő - Budapest 4-es számú egyéni országgyűlési választókerület képviselőjelöltje ugyanitt arról beszélt, napokkal ezelőtt az ő kérdésükre derült ki, hogy a paksi bővítés orosz hitelét ki lehetett volna váltani egy 2 százalékos, olcsóbb hitelkonstrukcióval. Ez azt jelenti, hogy a kormány az orosz devizahitel felvételével tudatosan megkárosította a magyar embereket, akiknek átlagosan egymillió forintos tartozása van Vlagyimir Putyin felé - mondta, megjegyezve, a választások tétje, hogy Magyarország ki tud-e törni Vlagyimir Putyin szorításából és újra el tud-e indulni a nemzeti függetlenség felé.



Szél Bernadett kérdésekre válaszolva aláhúzta, hétfőig mindent megtesz egy teljes ellenzéki egyeztetés megszervezésére, ezért találkozik vasárnap Gyurcsány Ferenccel, a DK vezetőjével és Karácsony Gergellyel, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjével, hétfőn pedig Vona Gáborral, a Jobbik elnökével.



Az ellenzéki politikusokat kérdezték a The Jerusalem Post egyik pénteki cikkéről is, amely szerint a német kormány révén próbálta megváltoztatni a civil szervezetekről szóló magyarországi törvényt egy Soros György támogatta szervezet. Szél Bernadett szerint amennyiben történt ilyen befolyásolási kísérlet arról a magyar titkosszolgálatoknak és rendvédelmi szerveknek tudnia kell, ezért az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának következő ülésén megkérdezi képviselőiket.



Ungár Péter ugyancsak kérdésre kijelentette Szita Károlynak, Kaposvár fideszes polgármesterének haladéktalanul le kell mondania a sajtóban megjelent, ügynökmúltjáról szóló állítások miatt, a Fidesz pedig mindaddig nem tekinthető antikommunista pártnak, amíg nem zárja ki soraiból a politikust.

MTI