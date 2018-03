Hoppál: felértékelődött a polgárőrség tevékenysége

2018. március 17. 15:08

Felértékelődött a polgárőrség szerepe abban, hogy "gyermekeink és unokáink időszakában" is fennmaradjon az a nyugalom és biztonság, ami napjainkban Magyarországot jellemzi - fejtette ki Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár szombaton az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) pécsi közgyűlésén.

Az államtitkár méltatta a polgárőrök önkéntes tevékenységét és köszönetet mondott a 130 baranyai polgárőrszervezet munkájáért.



A migrációs válságra is utalva a politikus egyúttal a kormány, a rendőrség és a polgárőrség egymásrautaltságát, illetve széleskörű - megfogalmazása szerint - történelmi együttműködésének fontosságát, valamint hazafias helytállását hangsúlyozta.



A polgárőrök tevékenységéről kijelentette: az "a legmagasabb hazafias cselekedetek egyike, (.) önök a márciusi ifjak mai utódai".



"Nem babra megy a játék" - fogalmazott az illegális bevándorlás következtében ellátandó határvédelmi feladatokra is utalva Hoppál Péter, majd hangsúlyozta, hogy "a kulturális önazonosságunk védelméről van szó".



Baranyára térve szólt arról, hogy a megyei polgárőr szervezetek állami támogatása és gépjármú-flottája az elmúlt hét évben megháromszorozódott, ezzel egyidejűleg harmadára esett vissza a bűncselekmények száma.



Túrós András, az OPSZ elnöke a szervezet 2011 és 2017 közötti időszakát beszámolójában a polgárőrség aranykorának nevezte.



Új polgárőr-törvény született 2012-ben, a kormányzati támogatás többszörösére nőtt, a technikai ellátás területén "mennyiségi és minőségi robbanás történt", hatékonyabbá vált a szakmai munka, a polgárőrök a kis- és közepes településeken a közbiztonság védelmének nélkülözhetetlen szereplői lettek - sorolta.



Túrós András szerint a 2010-es kormányváltás előtt súlyos gondok voltak Magyarország közbiztonságával, erre példaként a roma lakosság elleni támadásokat és a külterületi jogsértések nagy számát hozta fel.



Ezzel szemben a jelenlegi helyzetről úgy fogalmazott: "Magyarország közbiztonsága az elmúlt 28 évben soha nem volt ilyen kiegyensúlyozott és jó".



A tavaly több mint 9 millió szolgálati órát teljesítő OPSZ 2012-től évente egymilliárd 50 millió forintos állami működési támogatást kap. Ennek döntő részét a megyei szövetségek és egyesületek kapják meg - részletezte, megjegyezve, hogy 2010 előtt 20 év alatt mintegy kétmilliárd forint volt az állami szervek által nyújtott összes támogatás összege.



A szervezet elnöke a technikai ellátottságra térve közölte: a kormány 570 új terepjárót, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 1200 kerékpárt és 150 segédmotor-kerékpárt, valamint 32 ezer láthatósági mellényt biztosított az egyesületek részére.



A polgárőrök részt vesznek a határvédelemben - ismertette Túrós András, aki jövőbeli célokról azt mondta, hogy szeretnék megőrizni a közbiztonságot és több programjuk mellett folytatni kívánják a klasszikus közterületi-külterületi szolgálatot.



Dakos József megyei rendőr-főkapitány az eseményen beszámolt arról, hogy míg regnálása egyik évében 17400 bűncselekményt regisztráltak Baranyában, ez a szám tavaly 6248-ra csökkent, a nyomozás-eredményesség 40-ről 65 százalékra javult.



Migrációra térve a dandártábornok rögzítette, hogy Baranya több mint 142 kilométeres határszakaszán rend van, annak védelmében jelenleg is jelentős erőkkel vesznek részt.



A közgyűlés előtt a baranyai szervezetek számára három polgárőr autót is átadtak. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szerdán pedig 14 gépjárművet adott át megye polgárőr egyesületeinek.

MTI