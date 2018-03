Az ANO csak a szociáldemokratákkal tárgyal

2018. március 17. 18:10

A tavaly októberi csehországi képviselőházi választáson győztes ANO mozgalom április 10-ig kizárólag a Cseh Szociáldemokrata Párttal (CSSD) fog tárgyalni egy koalíciós kormány létrehozásáról, amely a kommunisták külső támogatásával megszerezheti a parlamenti alsóház bizalmát.

"A mozgalom vezetésének álláspontját szombaton a képviselőházi frakció is támogatásáról biztosította" - jelentette ki Andrej Babis, az ANO elnöke, ügyvezető miniszterelnök a frakció ülése utáni sajtóértekezleten.



Babis első, kisebbségi kormánya januárban nem kapott bizalmat a parlamentben, mert a 200 tagú testületben a szavazáskor csak az ANO 78 képviselője támogatta.



Milos Zeman államfő később új kormányalakítási tárgyalásokkal bízta meg Babist, de közölte vele: miniszterelnökké csak azután nevezi ki, ha biztosítja új kormánya számára a parlamenti alsóház bizalmát.



Andrej Babis most arról tárgyal, hogy koalíciós kormányt alakíthasson a szociáldemokratákkal, akiknek 15 képviselőjük van. Miután a 93 képviselő nem lenne elegendő a bizalom megszerzéséhez, az ANO tárgyal Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjával (KSCM) is, amelynek 15 képviselője a szavazáskor elhagyná az üléstermet, s így az ANO-CSSD koalíciónak egy fős többsége lenne az alsóházban.



Vojtech Filip kommunista pártelnök közölte, hogy a két fél már közel van a végső egyezséghez. Az egyetlen, még nyitott témát a külpolitikai koncepcióbeli nézetkülönbségek jelentik.



Babis szerint az ANO-CSSD tárgyalások a programegyeztetésről szintén előrehaladott állapotban vannak, de a tárcák elosztása egyelőre nem került szóba.



Jan Hamácek, szociáldemokrata pártelnök pénteken úgy nyilatkozott, hogy a CSSD öt miniszteri bársonyszéket fog kérni az ANO-tól a koalíciós partnerségért. Jaroslav Faltynek, az ANO első alelnöke szerint a mozgalom azonban csak négy tárcát tervez adni a szociáldemokratáknak. Konkrétumokat az egyik fél sem mondott. Faltynek megjegyzése "tudjuk, hogy Jan Hamácek korábban sokat foglalkozott a hadsereggel és ezen a téren szakértőnek számít" az újságírók szerint ezt jelzi, hogy az ANO valószínűleg kész átengedni a védelmi minisztérium irányítását leendő koalíciós partnerének.



A CSSD április elejéig szeretné tető alá hozni a megállapodást. Április 7-re van ugyanis betervezve a rendkívüli pártkongresszusának 2. része, amely igent mondhat a koalíciós megállapodásra. A végső jóváhagyásra egy korábbi döntés szerint belső pártreferendumban kerül sor.



A tavaly októberi választás eredménye alapján a 200 tagú cseh parlamenti alsóházba kilenc párt és mozgalom jutott. A győztes ANO 78 mandátumot szerzett, de olyan kormányt, amely bizalmat kapna a parlamentben, csak koalíciós partnerrel, illetve más pártok külső támogatásával tud alakítani. A pártok többsége elutasította az együttműködést, mert elfogadhatatlannak tartják, hogy Andrej Babis kormányfő ellen az uniós támogatásokkal való visszaélés gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban.

MTI