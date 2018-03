NB I - Újra döntetlen lett a Paks-Újpest

2018. március 17. 20:52

A Paks hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott szombaton az Újpesttel a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójában. A két csapat sorozatban ötödik egymás elleni összecsapásán osztozkodott a pontokon az élvonalban.

OTP Bank Liga, 23. forduló:

Paksi FC-Újpest FC 0-0



Paks, 400 néző, v.: Kassai

sárga lap: Hahn (43.), Haraszti (45+1.), Kecskés (71.), Gévay (75.), illetve Novothny (40.)



Paks: Verpecz - Vági, Lenzsér, Gévay, Szabó J. - Papp K., Kecskés, Bertus - Haraszti (Simon A., 83.), Hahn (Simon M., 83.), Bartha



Újpest: Pajovic - Pauljevic, Bojovic, Litauszki, Burekovic - Sankovic, A. Diallo - Simon K. (Balázs B., 73.), Nagy D. (Zsótér, 67.), Obinna - Novothny (Tischler, 85.)



A hideg, szeles, esős időjárás miatt alig néhány száz néző lézengett a stadionban, ahol a vendégek gyakorlatilag az első perctől kezdve letámadták riválisukat. Az Újpest játszott mezőnyfölényben az első félidőben, és Simon Krisztián révén két nagy lehetőséget is elpuskázott.



A fordulást követően Simonhoz hasonlóan Novothny Soma is csak a kapufát találta el, előbbi bő negyedórával a vége előtt súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. A paksiaknak a 77. percig kellett várniuk az első nagy lehetőségükre várniuk, de a lila-fehérekhez hasonlóan ők is csak a kapufát találták el, így maradt a gól nélküli döntetlen.

MTI