Kijevben, Lembergben tüntetés, Odesszában bombariadó

2018. március 18. 12:12

Az ukrán hatóságok előzetes bejelentésükhöz híven csak diplomatákat engednek be az ukrajnai orosz külképviseletekbe vasárnap, az orosz elnökválasztás ideje alatt.

Kijevben drótkerítéssel zárták le a rendfenntartók az orosz nagykövetséghez vezető utat mindkét irányból. A külképviseletnél megerősített szolgálatot tartanak. Helyszíni jelentések szerint a drótkerítéseken belülre csak diplomata útlevéllel rendelkezőket és nem orosz állampolgárságú újságírókat engednek be.



A kerítésen kívül közben ukrán nacionalista tüntetők kezdtek el gyülekezni délelőtt, számukat az UNIAN ukrán hírügynökség mintegy 80-ra becsülte. A demonstrációra zömében a Szabadság párt, a Jobboldali Szektor (PSZ) és a Nemzeti Korpusz nevű szervezetek zászlóival vonultak ki a tüntetők, akik erősítőkön keresztül ukrán hazafias zeneszámokat játszanak.



A tüntetés egyelőre békésen zajlik. Szavazni is csak egy-két orosz állampolgár próbált, de nem sikerült bejutniuk a követség épületébe. A rendfenntartók ugyanis már a kordonnál ellenőrzik az iratokat, és az orosz állampolgárokat elküldik.



A nyugat-ukrajnai Lembergben is tüntetést tartanak ukrán nacionalisták - mintegy ötvenen - az orosz konzulátus előtt. Egyelőre békésen zajlik a demonstráció.



Odesszában lezárták az orosz konzulátus utcáját, mert reggel egy névtelen betelefonáló robbanószerkezetről értesítette a hatóságokat. Az utcát bombaszakértők vizsgálják át.



Ukrán sajtójelentések közben arról is beszámoltak, hogy a Krímben iskolás gyermekek szüleire a tanárok által, a vállalatok dolgozóira pedig az üzemek vezetőin keresztül gyakoroltak nyomást a választáson való részvételt erőltetve a helyi orosz közigazgatás tisztviselői.



Arszen Avakov ukrán belügyminiszter pénteken jelentette be, hogy Ukrajna területén Moszkva nem rendezheti meg az elnökválasztást, ezért a rendfenntartók nem engedik be szavazni a diplomáciai státussal nem rendelkező orosz állampolgárokat az Oroszországi Föderáció ukrajnai külképviseleteire - a kijevi nagykövetségre, valamint az odesszai, lembergi (lvivi) és harkivi konzulátusokra. Az ukrán külügyminisztérium szombaton kiadott közleményében közölte, hogy egyetért a döntéssel.



A belügyminiszter elsősorban azzal magyarázta a döntést, hogy Moszkva Kijev többszöri tiltakozása ellenére is illegitim módon és a nemzetközi normákat megsértve megrendezi az elnökválasztást az Ukrajnához tartozó, Oroszország által önkényesen bekebelezett Krím félszigeten. A krími választás miatt Ukrajna az ENSZ-nél is tiltakozott. Kanada, Ausztria és Észtország, valamint az Európai Unió részéről Federica Mogherini, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője jelezte, hogy nem fogja elismerni törvényesnek a Krímben megtartott választást.

MTI