Seehofer: a rugalmas szolidaritás elvét kell alkalmazni

2018. március 18. 14:06

Nagyobb erővel kell törekedni a párbeszédre és a rugalmas szolidaritás elvét kell alkalmazni a menekültek európai uniós (EU-) tagországok közötti elosztásának ügyében - mondta Horst Seehofer német belügyminiszter egy vasárnapi lapinterjúban.

A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke a Welt am Sonntag című lapban közölt interjúban arra a kérdésre, hogy a kelet-európai EU-tagországok ellenállására tekintettel ésszerű-e továbbra is ragaszkodni a menekültek elosztásához, azt mondta, hogy nem Angela Merkel kancellárnál - a testvérpárt Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökénél -, hanem "másoknál, mindenekelőtt az Európai Bizottságnál kioktató hangnem jelent meg a kelet-európaiakkal szemben, ami kontraproduktív", a várttal ellentétes hatást eredményez, "mert minden államnak megvan a maga büszkesége".



Hozzátette, hogy az Európai Bizottságnál a kioktató hangnem mellett atyáskodás, gyámkodás is tapasztalható. Hangsúlyozta, hogy nem lenne szabad az egyes kormányok "feje felett dönteni".



Mint mondta, a menekültek elosztásának ügyében nagyobb erővel kell törekedni a párbeszédre, és "ha türelmesen tárgyalunk tovább, az országok nagy részét megnyerjük a menekültelosztás ügyének".



Az uniós tagállamok "egy másik része más formában vesz részt" a menekültügyi rendszerben, például úgy, hogy több embert vagy pénzt biztosít a határőrizethez. "Ebben rugalmasnak kellene lennünk, és a rugalmas szolidaritásra kellene törekednünk" - mondta Horst Seehofer.



A többi között arról is beszélt, hogy a menekültügyben Angela Merkellel folytatott vitái már a múlt részét alkotják. Kiemelte, hogy a menekültpolitikát tekintve "nagyon jó koalíciós szerződést kötöttünk".



A CDU/CSU pártszövetség és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) szerződése rögzít két alapelvet, az integráció és a korlátozás elvét - mondta a szerdán megalakult kormány belügyminisztere, aláhúzva, hogy "korlátozás nélkül soha nem sikerülhet az integráció", és "a bevándorlás korlátozás nélkül túlterheli az országot".



Szólt arról is, hogy a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezet belső határán mindaddig fenn kell tartani az ideiglenesen visszaállított ellenőrzést, ameddig "az EU-nak nem sikerül hatékonyan megvédeni és ellenőrizni a külső határt", amire nincs esély belátható időn belül.



A napokban Angela Merkel kancellár is jelezte, hogy nem ragaszkodik feltétlenül a menekültek kvótákon alapuló elosztásához. Pénteken Berlinben Stefan Löfven svéd miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után sajtótájékoztatón a menekültkvótákkal kapcsolatban kérdésre válaszolva leszögezte, hogy nem a nyomásgyakorlás, hanem a meggyőzés útján kell előrelépni az EU új menekültügyi rendszere felé, és lehetőleg júniusig meg kell állapodni az új rendszerről, amelynek a tagállamok közötti szolidaritás alapján része a terhek méltányos elosztása.



Azonban "a méltányos tehermegosztás nem jelenti azt, hogy mindenkinek ugyanaz a feladata", a feladatokat a tagállamoknak "meg kell beszélniük egymással" - tette hozzá Angela Merkel.

MTI