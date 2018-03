Kim Dzsong Un szavát adta az atomfegyvermentesítésre

A dél-korai külügyminiszter szerint Kim Dzsong Un észak-koreai vezető szavát adta az atomfegyvermentesítésre. Kang Kjung Va erről a CBS amerikai televíziónak adott vasárnapi interjújában beszélt.

A dél-koreai diplomácia irányítója szerint Kim Dzsong Un szavai "különösen nyomatékosak", mert az észak-koreai vezető korábban soha nem tett ilyen ígéretet.



A CBS televízió Szemben a nemzettel című politikai vitaműsorában megszólaló külügyminiszter asszony hangsúlyozta, hogy Kim Dzsong Un és Donald Trump várható találkozója "történelmi jelentőségű kötelezettségvállalás" az észak-koreai vezető részéről. Hangsúlyozta annak jelentőségét is, hogy Kim Dzsong Un személyesen részt vesz a harmadik Korea-közi egyeztetésen, amelyre a két Koreát elválasztó demarkációs vonaltól délre, dél-koreai területen kerül sor. "A két előző egyeztetésre Phenjanban, az észak-koreai fővárosban került sor, s maga az a tény, hogy Kim Dzsong Un délre utazik, önmagában is nagyon jelentős" - fogalmazott Kang Kjung Va.



A dél-koreai politikus szerint a nemzetközi közösséget is "egészen meglepte", hogy az amerikai elnök ilyen gyorsan elfogadta az észak-koreai vezető invitálását a tárgyalásokra. "Rendkívül bátor döntés volt ez Trump elnök részéről" - mondta az interjúban Kang Kjung Va, majd kifejtette, hogy az amerikai elnök "eltökélt abban, hogy egyszer s mindenkorra megoldja" az észak-korai válságot. Mint mondta: Washington határozott és erőteljes nyomásgyakorlása Észak-Koreára, a Phenjanra kivetett széleskörű gazdasági szankciók késztethették Phenjant, hogy tárgyalóasztalhoz üljön.



A külügyminiszter leszögezte: "mi úgy gondoljuk, hogy az észak-koreai vezető most leltárt készít... és megadjuk neki a szükséges időt, hogy nyilvános üzeneteket fogalmazzon meg". Ugyanakkor azt is közölte, hogy a párbeszédért Szöul szerint "nem jár jutalom".

