Kiszelly: Gyurcsány csapdát állított

2018. március 18. 22:14

Kiszelly Zoltán politológus szerint Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke tematizált, csapdát állított az LMP-nek és a Jobbiknak az ellenzéki egyeztetésekkel, hiszen ez a két párt "Gyurcsány Ferenccel és az ő politikájával szemben jött létre".

Kiszelly Zoltán vasárnap az M1 aktuális csatornán arra reagált, hogy nem állapodott meg egymással a választási együttműködésről az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Demokratikus Koalíció a három párt, illetve pártszövetség vezetőinek délutáni fővárosi egyeztetésén.



A politológus azt mondta: meglepő, hogy az LMP elment az egyeztetésre, és ezzel "besétált Gyurcsány Ferenc csapdájába". Ugyanis a DK elnöke tudta, hogy március 15-én mindenki Orbán Viktor miniszterelnök beszédéről és a békemenetről fog beszélni, ezért valami olyan "bombasztikusat" kellett mondania, amellyel a hírekben meg tud jelenni Orbán Viktorral "azonos hírértékben". Ezért jelentette ott be, hogy visszalépteti a jelöltjét Szél Bernadett LMP-társelnök javára, az LMP pedig elfogadta ezt a meghívást. Ugyanitt hívta tárgyalni Gyurcsány a Jobbikot is.



Ennek a két pártnak "saját magát kell szembeköpnie", törzsszavazóik akaratával kell szembemennie, ha leül tárgyalni azzal, akivel eddig nem akart, akivel szemben meghatározta magát - fogalmazott.



Kitért arra is, hogy a baloldal esélyei a baloldali Közös Ország Mozgalom mérései szerint is nagyon rosszak, ezért a baloldal "túlélésre játszik"; az egy, illetve az öt százalék eléréséért küzdenek, az MSZP-Párbeszéd pedig a 10-ért, ehhez viszont a legtöbb jelöltet kell állva hagyniuk.

MTI